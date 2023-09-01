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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة في أسبوع.. لقاءات دبلوماسية.. ندوة حول التغيرات المناخية

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٥٨ ،  حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة   من ٢٥ وحتى ٣١  اغسطس  الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.


وسلط الانفوجراف الضوء على، لقاء  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع "منصور بك كليتشيف" سفير جمهورية اوزبكستان بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك، فضلا عن الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة، لمناقشة سبل النهوض بالنباتات الطبية والعطرية وبحث آليات تطوير سلاسل القيمة المضافة لها وذلك في إطار تعظيم مساهمة النباتات الطبية والعطرية في الاقتصاد القومي الزراعي، فضلا عن اجتماعه مع عدد من قيادات الوزارة المعنيين بمنظومة كارت الفلاح، وتضمن الاجتماع زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 سنوات إلى 5 سنوات.


وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ورشة عمل دولية نظمتها الشبكة الدولية لترشيد استخدام المياه والبيئة بحقول الأرز؛ لبحث آليات مواجهة التحديات التي تواجه إنتاج الأرز والمحاصيل الإستراتجية، كما أعلنت الوزارة،  أنه تم خلال الفترة من 18/8/2023 حتى 24/8/2023 ،  الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار.


وعقد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من اللقاءات الثنائية المشتركة، مع سفيري دولتي الارجنتين، و سيرلانكا بالقاهرة والمستشار الزراعي الامريكي الجديد بالقاهرة؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية، كما اطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية؛ لدعم صغار المربين وعلاج ماشيتهم بمحافظة البحيرة، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 8700 رأس ماشية.


ونظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ندوة حول الاستزراع السمكى في ظل التغيرات المناخية، بالتعاون بين مختلف التخصصات والكوادر من الباحثين والمختصين في قطاع الثروة السمكية والقطاع الخاص، كما نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية بقرية ظفر مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية والقرى الأكثر احتياجا بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، كذلك نظم معهد أمراض النباتات دورة تدريبية حول أهمية التكنولوجيا الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية والأمراض النباتية؛ بهدف تنمية مهارات الباحثين بالمراكز البحثية المختلفة والجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا الحيوية النانوميترية.

وخلال هذا الاسبوع نظم  معهد بحوث الانتاج الحيواني ندوة حول تأثيرات التغيرات المناخية علي الانتاج الحيواني، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدراسة كافة المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، كما قام الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية بزيارة لمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ؛ لمتابعة الاكثارات وانتاج تقاوي هجن الذرة الشامية الصفراء، وتقاوي الأرز.


واستقبل المركز الاقليمي للاغذية و الأعلاف وفدا رسميا من الاتحاد الأوراسي؛ لتفقد إجراءات الرقابة على تصنيع وتداول الأعلاف وخاماتها وإضافاتها،  في إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة الصادرات الزراعية المصرية، نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية البرنامج التدريبي نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 والذي شارك فيه أكثر من 11 متدرب من جهات مختلفة من القطاعين الخاص والحكومي والجامعات، 

استقبل وفداً رسمياً من الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، فى إطار زياراتهم لتفقد بعض المعامل المركزية والمعاهد البحثية للوقوف على إجراءات الرقابة وفحص وسلامة الأغذية، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي تم استلامها خلال هذا الاسبوع حوالي ٧٠٠٠ عينة.

ونظم  ايضا معهد بحوث البساتين ندوة إرشادية بقرية شبرا بلوله التابعه لمركز قطور بمحافظة الغربية؛ لمتابعة مشاكل محصول زهرة الياسمين والعمل على حلها، وذلك بحضور مزارعي الياسمين والنباتات الطبية والعطرية، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ضبط 10 طن من هياكل دواجن ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي في محافظة الجيزة، كذلك أعلن الدكتور سمير عبد المعز عبد الونيس مدير المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية تجديد إعتماد الأيزو 17025 للمعمل المركزى للرقابة لـ 36 ( ستة وثلاثون) في طرق تقييم اللقاحات.

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفد علمي من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار خطة الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.
يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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