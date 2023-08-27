توجيهات السيسي باستمرار جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الثقيلة تتصدر الصحف

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة اليوم الأحد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة.

فمن جانبها، سلطت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "تطوير منظومة الصناعات الثقيلة والإستراتيجية" الضوء على توجيهات الرئيس السيسي، خلال اجتماعه، أمس، مع الفريق أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال، رئيس مجلس إدارة شركة «صلب مصر» بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم قطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كل القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن إسهامها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

ونقلت (الأهرام) عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، القول "إن الاجتماع تناول متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والإستراتيجية" مشيرة إلى أن الاجتماع شهد استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية، وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

مصر وروسيا تحتفلان بذكرى 80 عاما علاقات دبلوماسية

وتحت عنوان "مصر وروسيا تحتفلان بذكرى 80 عاما علاقات دبلوماسية.. إضاءة مبنى الخارجية بالقاهرة.. وبرج الإذاعة والتليفزيون بموسكو" سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على احتفال جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، أمس، بذكرى مرور 80 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. حيث تبادل وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف بهذه المناسبة خطابات التهنئة، والتي أكدت عمق وخصوصية العلاقات المصرية - الروسية، واعتزام الجانبين على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة في شتى المجالات، وتوثيق الصداقة بين الشعبين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي ضمن الفعاليات المنتظر إطلاقها، خلال تلك الفترة بالتنسيق والتعاون بين وزارتي خارجية البلدين إنتاج وإعداد برامج وثائقية وتليفزيونية مشتركة ومشروعات تعاون متخصصة في عدد من المجالات ومعارض مشتركة يتم تنظيمها في وزارتي الخارجية المصرية والروسية لعرض عدد من المواد الأرشيفية والوثائقية حول تاريخ العلاقات بين البلدين.. مشيرة إلى أنه تعبيرا عن خصوصية هذه المناسبة، تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية بماسبيرو بالقاهرة بشعار مصر 80 روسيا وكذا إضاءة برج الإذاعة والتليفزيون rewot oniknatso بالعاصمة (موسكو) والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية.

عسكريا.. كتبت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورات جديدة من العاملين بالنقل" أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصري، والإرتقاء بمستوى وعيهم المعرفي والثقافي والعلمي، احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة رقم 10 لمهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى الدورة الأولى لمهندسي الهيئة القومية للأنفاق، والدورة الأولى أيضا لمهندسي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل؛ وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية التي استمرت لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة النقل.

وفي الشأن المحلي.. أشارت صحيفة (المصري اليوم) إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت انطلاق معرض "أهلا مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة وبخصومات تصل 30% مع إتاحة مشاركة المكتبات الراغبة في الانضمام للمعرض من خلال محالها التجارية.

ونقلت عن الوزارة - تحت عنوان "أهلًا مدارس ينطلق بتخفيضات تصل 30%" أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد خلال زيارته إلى الأقصر إطلاق معرض أهلا مدارس في كل المحافظات؛ إذ سيتم مشاركة السيارات المتنقلة لبيع جميع مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة أوضحت أن المعرض يقدم جميع المستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح بين 20 و30% عن القطاع الخاص، كما يتم تواجد مفتش من مديرية التموين بكل معرض طوال إقامته للتأكد من جودة المعروض والأسعار بالتخفيضات المقررة ويتم كذلك طرح سلع غذائية من حلاوة وأجبان ومربي، إضافة إلى إقامة المعرض مبكرا لتوفير احتياجات الأسر والطلاب من مستلزمات الدراسة؛ إذ يجب على المحال التجارية أن تكون مرخصة، فضلا عن التأكد من نسب الخصم التي تم وضعها من خلال فحص الفواتير وهامش الربح المقرر ويتم التواصل مع الشركات والمصانع الرئيسية لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل حلقات التداول بما يعود بالنفع على المواطنين.

وفي شأن آخر، نشرت (المصري اليوم) تحت عنوان "الهجرة تبحث مع قبرص إطلاق النسخة الخامسة لمبادرة إحياء الجذور" أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، بحثت مع ماريوس ليستويس، المفوض الرئاسي الجديد للشؤون الإنسانية والمغتربين إطلاق النسخة الخامسة لمبادرة إحياء الجذور؛ وذلك استجابة لطلب الحكومة القبرصية.

ونقلت عن الوزيرة القول:"إن علاقة الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ" داعية الوزير القبرصي إلى زيارة مصر في ضوء مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية إحياء الجذور التي أطلقها رئيس الجمهورية عام 2017، مشددة على حرص مصر على تكثيف الجهود لتحقيق التقارب بين الشعوب، كون مصر دولة عالمية Cosmopolitan احتضنت كل الجاليات على أرضها من مختلف الثقافات والحضارات، وعلى رأسها الحضارة الهيلينية؛ ليشكلوا معا نسيجاً متميزا انعكس على حضارات الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان.

اقتصاديا.. وتحت عنوان "الترويج للفرص الاستثمارية لجذب التدفقات الأجنبية لمصر" نقلت صحيفة (الجمهورية) عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية «AIIB» القول:"إن وزارة المالية ستتبنى حوارًا مفتوحا بين رموز مجتمع الأعمال في مصر، وممثلي البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، خلال الجلسة النقاشية التي سيتم عقدها بالعاصمة الإدارية 7 سبتمبر المقبل، بعنوان «الدور التنموى للبنك الآسيوي في دعم القطاع الخاص وأوجه وآليات التعاون المستقبلية".

وذكرت (الجمهورية) أن الوزير أكد أن الحوار يأتي في إطار خلق شراكات تنموية جديدة بين القطاع الخاص المحلي، والبنك الآسيوي بما يوفره من تمويلات ميسرة، مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك لدعم المشروعات الخضراء خاصة الطاقة المتجددة، حيث سيتم تبادل الآراء والأفكار حول الدور التنموي للبنك الآسيوي في مساندة القطاع الخاص، وتعميق سبل وآليات التعاون المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.