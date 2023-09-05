جميلة عوض تخطف أنظار جمهورها من إيطاليا| شاهد

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، صورة جديدة لها.

وخطفت جميلة عوض، أنظار جمهورها، بإطلالة جذابة، من أحد المطاعم بإيطاليا، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة جميلة عوض قد شاركت متابعيها صورة سيلفي جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت جميلة عوض في الصورة بإطلالة صيفية مميزة، أثناء جلوسها علي الأرض

من جانب آخر، انضمت الفنانة جميلة عوض إلى أبطال فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان المصري العالمي مينا مسعود لتكون بدلا من هنا الزاهد.