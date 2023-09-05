رسوم تقديم خدمة الشيشة في المقاهي والكافيهات.. تعرف عليها

لتقديم خدمة الشيشة في المقاهي والكافيهات رسوم حددها قانون المحال العامة ، حيث تقدر بقيمة 10 آلاف جنيه كحد أقصي في المساحات الأكثر من 91 مترا في الأماكن المميزة و 5 آلاف جنيه في المساحات من 1 إلى 15 مترا.

ضوابط تقديم الشيشة في المقاهى والكافيهات

ووضع القانون ضوابط لتقديم الشيشة في المقاهى والكافيهات حيث..

-إلزام المحال بوضع لافتة تشير إلى عدم تقديم الشيشة لمن هم دون 18 عاما.

-يحظر تقديم الشيشة في أماكن تواجد الأطفال ، وتحديد مكان معين للمدخنين ، وضع لافتة بارزة توضح أماكن المدخنين وغير المدخنين .

-الحرص علي استخدام طريقة سليمة عند تخزين التبغ وعدم استخدام أنواع التبغ مجهولة المصدر ،و وضع التبغ في أواني محكمة الإغلاق وتخزين التبغ على رفوف الألمنيوم.

- عدم تخزين التبغ مع المواد الغذائية او وجود التبغ بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام .

– تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفير مبسم خاص لكل عميل يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.

-لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها و فصل العمالة التي تقدم الشيشة عن العمالة الاخرى .

– عدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص لها والتزام المحال التي تقدم الشيشة بالاماكن المحدده لها.

- التخلص الامن من مخلفات الشيشة حيث نص علي التخلص السليم والأمن من كافة المخلفات الناتجة عن النشاط من خلال متعهدين معتمدين.