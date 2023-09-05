أنا حقيقي بنسى أتصور.. رحمة أحمد تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة

تألقت الفنانة رحمة أحمد في أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت رحمة أحمد الأنظار بإطلالة لافتة، بدون مكياج وبتسريحه ضفيرة، ما نال إعجاب متابعيها.

وعلقت رحمة على الصوره قائلة: "أنا حقيقي بنسى أتصور ومش بحب أنشغل بتليفوني طول ما انا برا البيت، و بحاول أستمتع بعيني مش بتليفون، فصورة وخلاص كده للتحديث #يوليو".



وشاركت رحمة حسن في بطولة مسلسل “سابع جار”، وهو بطولة دلال عبد العزيز، وشيرين، وسارة عبد الرحمن، وهاني عادل، ونيقولا معوض، وهيدي كرم، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات آيتن أمين، ومنة إكرام، وسما أحمد، ومنة فوزي، وإخراج آيتن أمين، ونادين خان، ‏وهبة يسر.

بدأت رحمة العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية فيلم “ألف مبروك” مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية في فيلم “العالمي” مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم “سمير وشهير وبهير” في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها “أزمة سكر، والداعية، وموجة حارة”، ومن أبرز أعمالها: "سابع جار، وولاد تسعة، ولأعلى سعر، ووش تاني، ونوارة".