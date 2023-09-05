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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يلبي استغاثة سيدة عبر فيسبوك بعد اعتداء زوجها وأهله عليها

ضرب
ضرب

ضبط رجال أمن القاهرة زوج لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب بعد قيامها بالاستغاثة من خلال مقطع فيديو تم بثه عبر "فيسبوك" تتضرر خلاله من تعرضها للضرب على يد زوجها وأهليته .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من تعرضها للضرب من قِبل زوجها وأهليته مما أدى لإصابتها.

بالفحص تم تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية ، 
وبإستدعائها وسؤالها قررت بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهما.

وباستدعائه وسؤاله قرر بوجود خلافات زوجيه بينهما وأنه قد تم الصلح بينهما وتعهد بعدم التعرض لها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

استغاثة استغاثة سيدة القاهرة امن القاهرة خلافات زوجية قسم شرطة المطرية

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