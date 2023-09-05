مصادرة 465 لحوم وودواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير بطنطا.. صور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بطنطا من ضبط أحد المطاعم الشهيرة بطنطا وبداخلها 465 لحوم وودواجن منتهية الصلاحية.

كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية شنت حملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق بناء علي تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليةو الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وهيئة الرقابة والإدارية.

شكل المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين الحملة برئاسة عضوية ياسر مراد مدير الإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا.

كما ضبط نحو 465 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مكان تجهيز لمطعم شهير بطنطا وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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