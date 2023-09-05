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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 465 لحوم وودواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير بطنطا.. صور

وكيل مديرية التموين
وكيل مديرية التموين والتجارة بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بطنطا من ضبط أحد المطاعم  الشهيرة بطنطا وبداخلها 465 لحوم وودواجن منتهية الصلاحية.

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كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية شنت حملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق  بناء علي تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليةو الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية  وهيئة الرقابة والإدارية.

شكل المهندس  محمد أبوهاشم  وكيل وزارة التموين الحملة  برئاسة  عضوية ياسر مراد مدير الإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا.

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كما ضبط نحو  465 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مكان تجهيز لمطعم شهير بطنطا وتحرر محضر بالواقعة،  وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الرقابة على الاسواق الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الدكتور طارق رحمي التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة علي الأسواق تعليمات

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