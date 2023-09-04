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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأوكراني المقال يكشف عن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الغربية

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني

قال وزير الدفاع الأوكراني المقال، أوليكسي ريزنيكوف، إن الداعمين الغربيين لأوكرانيا منحوا كييف أسلحة بقيمة 100 مليار دولار على الأقل، بما في ذلك أكثر من 50 مليار دولار من الولايات المتحدة وحدها، منذ بدء الحرب.

وكشف ريزنيكوف عن تقديرات المساعدات في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الحكومية “أوكرينفورم”.

تم نشر المقال في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه يعتزم استبدال ريزنيكوف لأن وزارة الدفاع تحتاج إلى “أساليب جديدة وأشكال جديدة للتفاعل، سواء مع الجيش أو المجتمع ككل”.

وقال ريزنيكوف، إن “تقديراته للمساعدات تشمل قيمة الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، فضلا عن المساهمات المالية الغربية للأغراض العسكرية”.

وشابت فترة توليه منصب وزير الدفاع العديد من فضائح الفساد، والتي شملت في المقام الأول شراء المعدات والمواد الغذائية للجيش في البلاد بأسعار متضخمة بشكل غير طبيعي.

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ومع ذلك، فقد أصر في المقابلة على أن وزارته، التي اعتمدت بشكل أساسي على التمويل من دول أخرى، بدلاً من ميزانية الدفاع الخاصة بأوكرانيا، كانت تنفق الأموال بفعالية وتمكنت من توفير جميع الاحتياجات العسكرية “بتكلفة زهيدة”.

وزعم ريزنيكوف، أنه “باستخدام الإجراءات القانونية أثناء الأحكام العرفية، وبموجب إجراءات مختصرة، أبرمنا عقودًا مع الجميع وكل ما نحتاجه”، مشددًا على أن حجم العقود “الإشكالية” كان حوالي 2.7٪ فقط.

ومن المحتمل أن تنخفض المساعدات الغربية لكييف بشكل حاد في السنوات المقبلة.

وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف الولايات المتحدة أوكرانيا كييف

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