أوكرانيا تعلن عن حدث مفاجئ قبل لقاء بوتين وأردوغان.. تفاصيل

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على أحد موانئ تصدير الحبوب الرئيسية في أوكرانيا، قبل ساعات من إجراء محادثات مقررة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وحثت القوات الجوية الأوكرانية سكان أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوكرانيا على نهر الدانوب في منطقة أوديسا، على البحث عن مأوى بعد منتصف ليل الاثنين.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية سماع دوي انفجارات في المنطقة.

ومن المقرر أن يجتمع بوتين وأردوغان اليوم الاثنين في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة والأمم المتحدة إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكراني الذي ساعد في تخفيف أزمة الغذاء العالمية. ووصفت أنقرة المحادثات بأنها حيوية بالنسبة للاتفاق.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو، بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا فيه، حيث اشتكت من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات، ومن عدم وصول ما يكفي من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة.