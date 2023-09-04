عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن عن حدث مفاجئ قبل لقاء بوتين وأردوغان.. تفاصيل

الرئيسان التركي والروسي
الرئيسان التركي والروسي

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على أحد موانئ تصدير الحبوب الرئيسية في أوكرانيا، قبل ساعات من إجراء محادثات مقررة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

 

وحثت القوات الجوية الأوكرانية سكان أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوكرانيا على نهر الدانوب في منطقة أوديسا، على البحث عن مأوى بعد منتصف ليل الاثنين.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية سماع دوي انفجارات في المنطقة.

ومن المقرر أن يجتمع بوتين وأردوغان اليوم الاثنين في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة والأمم المتحدة إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكراني الذي ساعد في تخفيف أزمة الغذاء العالمية. ووصفت أنقرة المحادثات بأنها حيوية بالنسبة للاتفاق.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو، بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا فيه، حيث اشتكت من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات، ومن عدم وصول ما يكفي من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة.

 

اتفاق تصدير الحبوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الجوية الاوكرانية رجب طيب أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موضوعات متعلقة

بسبب النزلاء.. سجن أمريكي يعلن الطوارئ ويستدعي السلطات

هجوم أوكراني جديد على الأراضي الروسية.. والدفاع الجوي يتحرك

تعليق مفاجئ من الرئيس الأمريكي حول غياب نظيره الصيني عن قمة الـ 20

أول تعليق من وزير الدفاع الأوكراني بعد إقالته

بيلاروس تكشف عن استعدادات الجيش البولندي لدخول دولة أوروبية

بسبب فيروس كورونا.. المخابرات البريطانية تواجه اتهامات خطيرة |ما القصة؟

زلزال قوي يضرب أذربيجان .. تفاصيل

مهم وخطير.. بوتين يحذر من سلاح ذي قوة تدميرية رهيبة

ترشيحاتنا

بعد هدف صلاح.. كيف ردت جماهير ليفربول على العروض السعودية

أوكرانيا تعلن عن حدث مفاجئ قبل لقاء بوتين وأردوغان.. تفاصيل

7.7 مليار دولار.. شركة إيني الإيطالية صاحبة الاكتشافات الأكبر في مصر |أرقام

لمحبي الفلاجشيب.. أفضل موبايلات من وان بلس OnePlus تنافس آيفون وسامسونج

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ما حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه في الفرائض.. وهل يأثم تاركها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر القصير.. منى زكي تظهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

الأبيض X أسود.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة ملفتة على حمام السباحة

هشام خرما وغالية بن على يتألقان على مسرح المحكي في الليلة الـ11 من المهرجان

بعد دعمها له في سفاح الجيزة.. 10 صور تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي| شاهد

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ