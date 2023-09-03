مصرع الطيارين.. غضب أمريكي بسبب مطالب أوكرانيا العسكرية

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن رغبة كييف في استلام مقاتلات إف-16 من الغرب ستؤدي إلى مصرع الطيارين الأوكرانيين.

وقال ممثلو وزارة الدفاع الأوكرانية، إنه لكي تكتسب القوات المسلحة الأوكرانية ميزة في المجال الجوي، من الضروري تشغيل 60 مقاتلة فقط من طراز إف-16.

ورد ريتر، عبر منصة “إكس”: "أنا فقط بحاجة إلى مليار دولار لإقامة أعظم حفل في التاريخ… كلاهما خيال. لكن حفلتي لن تقتل أحدا. حفلتك ستقتل المزيد من الطيارين الأوكرانيين".

وفي وقت سابق، أكد العقيد الأمريكي المتقاعد لورانس ويلكرسون، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الراحل كولن باول، أنه من المفيد للولايات المتحدة أن يقوم الجيش الروسي بتدمير أكبر عدد ممكن من مقاتلات إف-16 في أوكرانيا.

وأضاف "ويلكرسون"، أنه ربما يكون إسقاط طائرة إف-16 أكثر صعوبة من الطائرات الأخرى، ولكن في النهاية "سيتم إسقاطها أيضا بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار العقيد الأمريكي المتقاعد إلى أن المجمع الصناعي العسكري الغربي سيتلقى عددا كبيرا من الطلبات وسيكسب الكثير من المال على خلفية الصراع الأوكراني وتوسع الناتو.