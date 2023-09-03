مسئولية إضافية.. انقسام مجموعة العشرين بسبب أوكرانيا يعقد مهمة البرازيل

ذكرت شبكة “سي إن إن” برازيل، نقلاً عن مصادر، بأن البرازيل تدرك مدى التعقيد والمسؤولية الإضافية التي سيضعها الصراع الأوكراني على عاتق الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين.

وأوضحت “سي إن إن” برازيل، أن “الانقسام بين دول مجموعة العشرين بشأن الصراع الأوكراني سيخلق "تحديًا دبلوماسيًا خطيرًا للبرازيل".

وقالت الشبكة، نقلا عن سفير برازيلي لم تذكر اسمه: “مقر وزارة الخارجية البرازيلية يدرك جيدا مدى التعقيد والمسؤولية الإضافية التي سيضعها الانقسام في الكتلة والصراع في أوروبا على عاتق الرئاسة البرازيلية”.

وأضافت: “الصعوبات ستكون حتمية بالنسبة لأي دولة تتولى الرئاسة، لأن مجموعة العشرين ليس لها تأثير يذكر على حل الصراع”.

وقال مصدر آخر لـ“سي إن إن” برازيل: "قد يكون لدى البرازيل فرصة لتوسيع مجالها الدولي إذا تمكنت من استغلال القمة لتقليل الخلافات بين الدول الأعضاء".

وأضافت “اختارت البرازيل بالفعل ثلاث قضايا كأولويات للرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين: مكافحة عدم المساواة في العالم، ومكافحة تغير المناخ وتعزيز الإصلاحات العميقة في أنظمة الحوكمة العالمية”.

وفي الوقت نفسه، أشارت “سي إن إن” برازيل، إلى أن هذه الأجندات ستضطر حتماً إلى إفساح المجال للنزاعات بين الدول المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع في أوكرانيا.