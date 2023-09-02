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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الانضمام لمجموعة "بريكس".. رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع سفير البرازيل التعاون

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السيد باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، سفير البرازيل لدى القاهرة، والسيد فرناندو باستوس، السكرتير الثاني للسفارة، وذلك بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية.

جاء ذلك بالتزامن مع دعوة مصر للانضمام لمجموعة "بريكس" اعتبارًا من يناير 2024، وتطلع الهيئة العامة للرعاية الصحية والسفارة البرازيلية للتعاون المثمر بين البلدين، مما بعود بالنفع على البلدين الصديقين وشعوبهما.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد السبكي بالسفير باولينو فرانكو مقدمًا إليه التهنئة على توليه منصبه سفيرًا للبرازيل في مطلع شهر أغسطس من العام الجاري، كما توجه إليه بالشكر والتقدير أن هيئة الرعاية الصحية تعتبر أولى زياراته في الجهات الحكومية المصرية بعد توليه هذا المنصب، مما يبرهن على أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والأثر الإيجابي الذي أحدثته في الإصلاح الصحي الشامل، تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعزيز ريادة مصر الدولية.

وناقش اللقاء، تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية بين مصر والبرازيل، وقد تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات فيما يتعلق بأحدث التقنيات والممارسات الطبية لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية في المجتمع، وكذلك الاستفادة من التجارب والخبرات في نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بدولة البرازيل، والسياحة العلاجية.

وتطرق اللقاء، إلى التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا الطبية المتقدمة، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة في مجالات متعددة، مثل التدريب الطبي والتخصصات الصحية المختلفة بهدف تعزيز المهارات الطبية، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات بين الأطباء الاستشاريين والكوادر الصحية في البلدين، علاوة على تبادل المعرفة في إنشاء نظام للدراسات والبحوث والاكتشافات العلمية لتعزيز التقدم العلمي في مجال الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، على أهمية الطفرة التي شهدتها مصر في قطاع الرعاية الصحية، مستعرضًا النظام الصحي المصري الجديد وحوكمة النظام الصحي والذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار والريادة الدولية، وأشار إلى دور الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز هذا القطاع، من خلال تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، تأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والإعتمادات القومية والدولية، وتوفير الخدمات الطبية عالية الجودة.

وأشار السبكي، إلى أنه يأتي هذا اللقاء في سياق جهود هيئة الرعاية الصحية المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق التطور والتقدم في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أهمية بناء شراكات استراتيجية بين مصر والبرازيل في مجال الرعاية الصحية، ولافتًا إلى أن مصر والبرازيل نموذج مثمر للعلاقات في كافة المجالات قائلًا "نتطلع إلى الاحتفال العام القادم بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس العلاقات المصرية البرازيلية"، وتابع: نمضي قُدمًا لتعزيز التعاون الدولي مع جميع الدول في شتى مجالات الرعاية الصحية للتطوير والابتكار، مما يدعم تحقيق رؤيتنا نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية كمستقبل صحة مصر، ومن أجل تحقيق تقدم صحي مستدام تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

ومن جانبه، أشاد السفير البرازيلي، بالتقدم الكبير الذي شهدته مصر في مجال الرعاية الصحية، وأكد استعداد البرازيل للمساهمة في هذا التطور وتعزيز التعاون الصحي مع مصر، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة التي تم تحقيقها في القطاع الصحي المصري، وأعرب عن استعداد البرازيل لتبادل وتناقل الخبرات في مجالات مثل تطوير التكنولوجيا الصحية وتطوير البرامج التدريبية وتبادل المعرفة في أنظمة البحوث العملية والسياحة العلاجية، كما أشاد بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية للملف الصحي، مما جعل مصر وجهة عالمية للرعاية الطبية والسياحة العلاجية والإستثمارات الصحية.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور السبكي، الدعوة للسيد باولينو فرانكو سفير البرازيل لدى القاهرة لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك لاستكشاف فرص التعاون مشيرًا إلى المراكز المتميزة للعلاج داخل هذه المنشات ، كما وجه إليه الدعوة لحضور المؤتمر الدولي القادم للسياحة الصحية والعلاجية، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أكد السفير ترحيبه بالدعوتين، معربًا عن حرصه الدائم على التعاون مع الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون في مجالات الرعاية الصحية بين البلدين.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من قيادات الهيئة، إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات ومشرفين العموم على ملف التعاون والعلاقات الخارجية بالهيئة.

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