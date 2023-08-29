رئيس البرازيل يعلن مفاجأة بشأن إنشاء مجموعة بريكس عملة موحدة والتخلص من الدولار

قال الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، إن دول مجموعة بريكس ستناقش إنشاء عملة موحدة لتسوية للصادرات في عام 2024.

وأوضح لولا دا سيلفا، أن مجموعة بريكس وافقت على أن وزراء مالية بريكس سيناقشون هذه القضية العام المقبل من أجل فهم ما إذا كان من الممكن الاتفاق على إنشاء عملة تسوية للصادرات.

وأضاف أن "هذه الإجراءات ليست موجهة مقابل الدولار الأمريكي، ولكن لصالح البرازيل ودول بريكس”.

في 24 أغسطس، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن مسألة إنشاء عملة واحدة من البريكس صعبة.

بدورة، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن عملة التسوية الموحدة لبريكس هي مسألة مستقبلية.