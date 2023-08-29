بالأرقام.. باحث يكشف حجم استفادة اقتصاد مصر من عضوية بريكس

قال أحمد محمدي علي، الباحث والمحلل الإقتصادي، إن فكرة الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية بشكل عام هي فكرة مربحة اقتصاديا لأي دولة، ولكن تكتل البريكس تحديدا له طبيعة خاصة لأنه يشكل أكثر من 40% من سكان العالم.

وأضاف أحمد محمدي علي، الباحث والمحلل الإقتصادي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة تستفيد من تلك المجموعة لأنه يعتبر سوق واسع بالنسبة لها فى الإستثمار فى أى دولة من دول الأعضاء، موضحا أن البريكس أيضا يشكل أكثر من 15% من حجم الناتج المحلي العالمي.

وتابع أحمد محمدي علي، الباحث والمحلل الإقتصادي، أن هناك علاقات اقتصادية قوية بين مصر وبين دول البريكس، لافتا إلى أن حجم استثمارات دول البريكس مجتمعة فى مصر تقدر حوالي 891 مليون دولار.