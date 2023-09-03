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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تنهي آمال أوكرانيا في استعادة أراضيها.. وتطالب بضمانات أمنية لروسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال جيرجيلي جولياس، الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء المجري، إن السلام الدائم بعد الصراع في أوكرانيا، لا يمكن تحقيقه؛ إلا إذا تلقت روسيا ضمانات أمنية من الغرب.

وأوضح جولياس، أن كييف ليس لديها فرصة واقعية لاستعادة الأراضي التي تطالب بها من روسيا.

وأضاف أنه “من الواضح أيضًا أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأوروبا الوسطى”؛ لأن موسكو لم تتمكن من تحقيق نصر سريع ومدو في الصراع.

ووفقا لجولياس، فإن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مستحيلة دون مشاركة الولايات المتحدة.

وقال جولياس، إن داعمي كييف الغربيين “يجب أن يقدموا ضمانات أمنية لروسيا، ولكن بالتأكيد ليس عضوية الناتو للأوكرانيين”، مضيفًا أنه على المدى الطويل، يمكن الحفاظ على السلام بين موسكو وكييف من خلال نشر قوات حفظ السلام.

وتحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمذيع قناة فوكس نيوز السابق، تاكر كارلسون، الشهر الماضي، قائلا: “بدون إشراك الروس في البنية الأمنية لأوروبا؛ لا يمكننا توفير حياة آمنة لمواطنيها”.

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وليست المجر ليست الدولة الغربية الوحيدة التي دعت إلى أخذ المصالح الروسية بعين الاعتبار.

وفي ديسمبر الماضي، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغرب على التفكير في كيفية تقديم ضمانات أمنية ليس لأوكرانيا فحسب، بل لروسيا أيضًا، معتبرًا أن الناتو يجب أن يعالج مخاوف موسكو بشأن الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة التي تصل إلى أبوابها وتواجهها من نشر أسلحة يمكن أن تهدد روسيا”.

روسيا أوكرانيا كييف المجر الغرب

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