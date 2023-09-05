فنزويلا..انتقام عصابة مخدرات من شريكها يثير جدلا| شاهد ماذا فعلوا

أثارت مجموعة من الصور توثق انتقام عصابة من أحد أباطرة تجار المخدرات حالة من الجدل في فنزويلا.

كممت العصابة فم شريكها مهرب المخدرات الفنزويلي رينالدو فوينتيس، 68 عاما، قبل إنهاء حياته ومن ثم ربطه في مرساة وإلقائه في المحيط.

وفقا لما ذكرته صحيفتي “الديلي ميل” و“الديلي ستار”، اليوم الثلاثاء، فإن سبب انتقام العصابة من مهرب المخدرات شريكهم يرجع إلى محاولته سرقة مبلغ 7.9 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين دولار) من أموالهم بشحنة بلغ وزنها 450 رطلا.

تعليق الشرطة

وقالت الشرطة الفنزويلاية إنه لم يتم التعرف على أي من خاطفي زعيم المخدرات، لكن اللقطات أظهرت فوينتيس مذعورا ومقيدا وهو يلقى في المياه دون أي وسيلة لإنقاذ نفسه.

ولفتت إلى أن الزعيم السابق، أب لـ 3 أبناء، كان يجتمع بـ محاميا بارزا وقت إنهاء حياته، وكان ذلك في إطار نقل الشحنة المسروقة إلى جزيرة منفصلة في منطقة البحر الكاريبي.

فنزويلا..انتقام عصابة مخدرات من شريكها يثير جدلا

فنزويلا..انتقام عصابة مخدرات من شريكها يثير جدلا