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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة في فنزويلا تقود الكونجرس لمناقشة تمديد صلاحية السندات

فنزويلا
فنزويلا

قال رئيس أحد المجالس المشرفة يوم الاثنين إن المجموعات التي تشرف على الأصول الأجنبية في فنزويلا تعتزم تقديم اقتراح هذا الأسبوع إلى الكونجرس الوطني لتمديد صلاحية السندات المتعثرة بمليارات الدولارات.

أصدرت الجمعية الوطنية المنتخبة بقيادة المعارضة في البلاد في عام 2019 أمرًا بتعيين مجالس إشرافية للنظر في الأصول الأجنبية لفنزويلا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. المؤتمر هو الوحيد المعترف به في الخارج وحصل على تفويض من الولايات المتحدة للتفاوض بشأن أي مدفوعات للديون الخارجية.

سيكون الاقتراح لحملة السندات ، والذي سيسمح بمفاوضات السداد وجهود إعادة هيكلة الديون ، مشابهًا للخطة التي قدمتها الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية PDVSA في مارس لتعليق قانون التقادم على الديون حتى عام 2028 أو حتى العقوبات الأمريكية على ترفع الأمة.

نظرًا لعدم اعتراف واشنطن بإدارة مادورو ، لم يُظهر اقتراح الحكومة تقدمًا كبيرًا. خطة مماثلة من قبل الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة يجب أن تكون مضاءة باللون الأخضر من قبل الولايات المتحدة.

وقال هوراسيو ميدينا ، الذي يقود المجلس المخصص لـ PDVSA: 'يجب أن يكون هناك إعلان مشترك حول صلاحية السندات من قبل لجنة إدارة وحماية الأصول الفنزويلية والمجلس المخصص لشركة PDVSA ، وهو ما قد يحدث هذا الأسبوع'.

إذا تم تمرير الاقتراح ، فإن الجمعية الوطنية ستسمح بإجراء مفاوضات لتمديد صلاحية السندات لمدة خمس سنوات أخرى ، وفقًا لمصدر مشارك في المحادثات.

بشكل منفصل ، يتفاوض مجلس الإدارة المخصص لشركة PDVSA منذ العام الماضي مع عدد قليل من الدائنين لاستكشاف خيارات الدفع وتجنب مزاد على الأسهم في إحدى الشركات الأم لشركة التكرير المملوكة لفنزويلا Citgo Petroleum.

في الشهر الماضي ، أعطى قاض في ولاية ديلاوير الأولوية لشركة Crystallex International للحصول على عائدات نقدية من المزاد المقترح ، في حين منح منتج النفط ConocoPhillips (COP.N) موقعًا 'بالقرب من مقدمة الخط'.

لن يكون لدى معظم حاملي السندات الوقت الكافي لفرض الإجراءات القانونية وتسجيل الجوائز في ولاية ديلاوير بحلول نوفمبر للمشاركة في المزاد ، ولكن يمكنهم اتباع استراتيجيات قانونية أخرى.

يتجاوز الدين الخارجي لفنزويلا ، بما في ذلك ديون PDVSA ، 60 مليار دولار. أوقفت إدارة مادورو المدفوعات لحملة السندات في عام 2017. في أكتوبر ، سيكون التخلف عن السداد قد أكمل عامه السادس ، مما أدى إلى ظهور خيارات قانونية للمطالبة بالأموال.

الأصول الأجنبية التخلف عن السداد الولايات المتحدة هيكلة الديون

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