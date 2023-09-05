أستاذ علوم سياسية: مدينة العدالة تحاكي مثيلاتها في الدول الكبرى بالعالم.. فيديو

أكد طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن مدينة العدالة ستكون متكاملة تضم مركزا للدراسات سيكون شاملا لكافة القواعد والقوانين والتشريعات، ويحتوي على كل ما له علاقة بمنظومة العدالة في مصر.

الرقمنة و الأتصالات و الأساليب التكنولوجية الحديثة لا تعني إلغاء العنصر البشري

وأضاف طارق فهمي ، خلال لقائه على فضائية "صدى البلد"، أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية تحاكي في إنشائها تلك الموجودة في عدد من الدول الكبرى بالعالم، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتسريع إجراءات إنشاء مدينة العدالة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إلى أن الرقمنة و الأتصالات والأساليب التكنولوجية الحديثة لا تعني إلغاء العنصر البشري، لافتاً إلى، أن الكادر البشري في بعض المجالات لا يمكن الأستغناء عنه.