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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعى عاملين توفيا أثناء عملهما بمحطة صرف بيلا

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

نعي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، عبد الله عبد الفتاح 47 سنة، مقيم بقرية الديبة، وأحمد محمد 36 سنة، ومقيم بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، من العاملين بمنطقة مياه بيلا، واللذان وافتهما المنية، اليوم، أثناء عملهما داخل محطة الصرف الصحي ببيلا.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إنه كلف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا بالانتقال إلى مستشفى بيلا المركزي لمتابعة إنهاء تصاريح الدفن وإنهاء كافة الإجراءات.

وقدم محافظ كفر الشيخ، العزاء لأسر الضحايا، داعياً أن يتغمد الفقيدين الله برحمته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

الصرف الصحي ب الصرف الصحى الصبر والسلوان أسر الضحايا اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين رئيس مركز ومدينة محافظ كفر الشيخ محطة الصرف الصحي

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