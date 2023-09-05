محافظ كفر الشيخ ينعى عاملين توفيا أثناء عملهما بمحطة صرف بيلا

نعي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، عبد الله عبد الفتاح 47 سنة، مقيم بقرية الديبة، وأحمد محمد 36 سنة، ومقيم بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، من العاملين بمنطقة مياه بيلا، واللذان وافتهما المنية، اليوم، أثناء عملهما داخل محطة الصرف الصحي ببيلا.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه كلف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا بالانتقال إلى مستشفى بيلا المركزي لمتابعة إنهاء تصاريح الدفن وإنهاء كافة الإجراءات.

وقدم محافظ كفر الشيخ، العزاء لأسر الضحايا، داعياً أن يتغمد الفقيدين الله برحمته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.