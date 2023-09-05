الرقابة الإدارية بالشرقية تكشف عن تغيب 135 موظفا في منيا القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة مشددا على أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من خلال الحملات التفتيشية للإرتقاء بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الفساد.

وكلف المهندس محمد الصافي سكرتير عام محافظة الشرقية عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل لجان لمتابعة القطاعات الخدمية "الزراعة - التعليم – المحليات"بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية للمرور على المنشآت التجارية للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وأكد "الصافي" انه قامت فرق العمل المُشكلة من رجال هيئة الرقابة الإدارية وإدارة المتابعة الميدانية بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمركز منيا القمح لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وقد أسفرت جهود الحملة خلال مرورها على الجمعيات الزراعية عن الآتي:

· عدم تواجد ١٢ من العاملين بمقر الإدارة الزراعية بمنيا القمح كذلك عدم تواجد ٦ من العاملين بالجمعية الزراعية بناحية التلين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد أي من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بناحيتي بندف والربعماية وضبط ٢ مخالفة لعدد ٢ منشأة تزاول نشاط بيع مبيدات ومخصبات زراعية بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالشرقية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات وتم التحفظ على عدد ٥ مبيد حشري وزراعي مجهول المصدر وغير متداول بالوزارة.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلي أنه بمتابعة سير انتظام العمل بقطاع التعليم أسفرت جهود الحملة عن عدم حضور ١٧ من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بمنيا القمح وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم حضور ٣٩ من العاملين بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح كذلك عدم تواجد ١٤ من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب و ترك العمل.

وأسفرت جهود الحملة في قطاع المحليات عن رصد عدم تواجد ٥٥ من العاملين بديوان عام رئاسة مدينة منيا القمح وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وضبط ٣ مخالفات ترخيص بناء برئاسة مدينة منيا القمح تنوعت ما بين (مخالفة الرسومات الهندسية - عدم وجود إخطار بدء،التنفيذ - عدم وجود مخالصة التأمينات الاجتماعية عقد مقاولة ) صادرة باسم المواطن (س.ح) والمواطن( ن.س ) والمواطن ( م.م) ووجود عدد ٩ معدة ميكانيكية معطلة برئاسة مدينة منيا القمح .

وبالمرور على بعض الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة منيا القمح تبين وجود إشغالات بشوارع ( سعد زغلول - العمدة - ترعة مصطفى أفندى- الطريق الدائري ) وتم التعامل معها وإزالتها للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.