ترخيص 747 إعلانا بمراكز ومدن الشرقية خلال شهر أغسطس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون.

وتابع المحافظ: وكذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الإستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

من جانبها، أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام إلى الإنتهاء من ترخيص (٧٤٧) إعلان بمراكز ومدن المحافظة والذين جاءوا على النحو التالي..

عدد (٤٥) إعلان بحى أول الزقازيق.

عدد (٦٤) إعلان بحى ثان الزقازيق.

عدد (٨٧) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق.

عدد (٦٣) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد.

عدد (٩٤) إعلان بمركز ومدينة كفرصقر.

عدد (٤١) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح.

عدد (٩٦) إعلان بمركز ومدينة بلبيس.

عدد (٤٢) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير.

عدد (١٠) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر.

عدد (٤٧) إعلان بمركز ومدينة فاقوس.

عدد (١٥) إعلان بمركز ومدينة الحسينية.

عدد (١٧) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية.

عدد (٤٦) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم.

عدد (١٩) إعلان بمدينة القنايات.

عدد (١٨) إعلانات بمركز ومدينة ههيا.

عدد (١٢) إعلانات بمدينة منشأة أبو عمر.

عدد (١٦) إعلانات بمركز ومدينة صان الحجر

عدد (١٥) إعلان بمدينة القرين وذلك طبقاً للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

شدد محافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.