ريس يختار رجاله.. تشكيل جهاز طرابزون الجديد| تشيمشير خارج الصورة

كشفت تقارير تركية عن تغييرات كبيرة فى الجهاز المعاون لمدرب طرابزون الجديد الألماني توماس ريس بعد تعيينه خلفا لفاتح تيكه.



وذكرت التقارير أن مدرب طرابزون سبور الجديد الالماني توماس ريس بدأ في ترتيب الجهاز الفني بشكل كامل .

أفادت التقارير بأن المدرب الألماني تحرك لتكوين طاقمه الخاص خلال استعداداته الفريق لمباراة جالطة سراي غدا السبت في الدوري التركي.



أشارت التقارير إلى أنه تقرر عدم استمرار حسين تشيمشير المدرب المؤقت لفريق طرابزون سبور التركي ومتين أكتاش ضمن الجهاز الفني.

أكدت التقارير أنه في المقابل بدأ المساعدان لوخوف وزينكوفيتش عملهما بالفعل مع الفريق بينما انضم فاتح يلدز لتولي ملف الأداء البدني.

وأوضحت التقارير أن المدرب الألماني توماس ريس يسعى إلى إنضمام مدرب حراس أجنبي ومساعدين جدد خلال الفترة المقبلة.