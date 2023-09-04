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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بتكلفة مليار و 108 ملايين جنيه.. افتتاح 10 مشروعات خدمية وتنموية بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع التموين والتجارة الداخلية تضم مجمع للخدمات التموينية وصوامع لتخزين الغلال بتكلفة اجمالية مليار و108 ملايين و954 ألف جنيه ، بالإضافة إلى جاهزية 93 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) للإفتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه ، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 منافذ لخدمة المواطنين ، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتي تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية لتقديم كافة الخدمات من السجل التجاري والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

وأشار محافظ الشرقية الي أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء صومعة الصالحية والتي تضم 18 خلية تخزين سعة 5 الاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 340 مليون و220 ألف جنية وكذلك صومعة طوخ القراموص والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 71 مليون جنيه بالإضافة إلى صومعة الحسينية والتي تضم 6 خلايا تخزين سعة 5 آلاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 52 مليون و734 ألف جنيه ، وكذا صومعة منيا القمح والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 73 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء صومعة العاشر من رمضان والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و 3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 120 مليون جنية وكذلك صومعة أبو حماد الحقلية والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 70 مليون جنيه ، بالإضافة إلى صومعة أبو حماد بمدينة القرين والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و 3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 121 مليون جنيه وكذا صومعة صان الحجر والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5000 طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 220 مليون جنيه.

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