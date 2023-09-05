نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمصنع الخزف والفخار

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بمصنع الخزف والفخار التابع للمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل ودراسة زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة المحافظة للنهوض بالحرف التراثية واليدوية، والمشاركة في المعارض المُقامة داخل وخارج المحافظة.



كما تابعت أعمال التوسعة الجارية لمقر حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز التدريب على الحرف اليدوية، المُنفذ بالتعاون مع منظمة التعاون بين الجنوب والجنوب الإيطالية، موجهًة بعرض تقرير إنجاز مفصل عن أنشطة الحاضنة والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها.

وأكدت نائب المحافظ على تسجيل وعرض منتجات المصنع من خلال منصة «أيادي مصر» لترويج المنتجات إلكترونيًا، وفتح أسواق خارجية؛ لدعم أصحاب الحرف التراثية بالمحافظة والحفاظ على التراث الواحاتي، مشددةً على مراعاة الشروط والملحوظات التي تقدمها المنصة لتحقيق أعلى معدلات جودة للمنتج وزيادة الفرص التصديرية.