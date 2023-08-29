محافظ الوادى الجديد يعتمد فتح فصول خدمات ب 3 مدارس فنية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح ٣ فصول خدمات بالمدارس الفنية بالمحافظة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه سيتم فتح الفصول بمدارس :

▪️ مدرسة المروة التجارية بالخارجة بمجموع ١٩٠ درجة.

▪️مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالخارجة بمجموع ١٨٠ درجة.

▪️ مدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة بمجموع ٢١٠ درجة.

يأتى ذلك من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الثانوية، ولرغبة أولياء الأمور فى فتح فصول للخدمات بمدارس التعليم الثانوي بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم إلى المدارس المذكورة.