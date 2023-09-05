خسارتنا لا تقدر.. أول بيان لـ«مياه كفر الشيخ» عن غرق عاملين ببيارة صرف

نعى اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عاملين من أبناء الشركة، واللذان وافتهما المنية اليوم جراء قيامهما بواجبهما في أعمال صيانة وتشغيل محطة معالجة بيلا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، خلال بيان رسمي، «إن خسارة الشركة لا تقدر وحزنها عليهما شديد حيث كان الفقيدان من العاملين ذوي الكفاءة والخلق.. والعوض عنده سبحانه وتعالي ودعواتنا لهما بالرحمة والمغفرة وتؤكد الشركة على تأمين كل حقوقهما وهما من أسرة الشركة».

وكانت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، شهدت اليوم، الثلاثاء، حادثاً مأساوياً، بعد أن لقى اثنان من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بيلا، مصرعهما غرقاً، إثر سقوطهما في «بيارة» صرف صحي بمحطة معالجة الصرف الصحي ببيلا، وجرى انتشال الجثتين.



كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً بوقوع حادث غرق عاملين بمحطة الصرف الصحي ببيلا أثناء قيامهما بأعمال الصيانة والتطهير بإحدى البيارات.



على الفور انتقلت القيادات الأمنية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين وفاة «عبد الله.ع»، 47 سنة، ويقيم بقرية الديبة التابعة لدائرة القسم، و«أحمد.م»، 36 سنة، ويقيم بقرية حاذق التابعة لدائرة مركز بيلا، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي بيلا المركزي قيد تصرف جهات التحقيق.