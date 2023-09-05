انطلاق فعاليات الحقيبة التدريبية على لغة الإشارة بتعليم الوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم، انطلاق فعاليات الحقيبة التدريبية على لغة الإشارة المنفذة بالتنسيق مع إدارتى التربية الخاصة والتدريب بالمديرية، بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم الخدمات والتعامل مع الأشخاص من ذوى الهمم والقدرات الصم وضعاف السمع وتسهيل التواصل معهم.

وأشار إلى أن البرنامج مستمر حتى الخميس 7 سبتمبر الجارى، ويستهدف تدريب مجموعة من العاملين بقطاع تعليم المحافظة والمصالح الخدمية منها مديرية الأوقاف، شركة المياه، مديرية الصحة، مع ضرورة تحقيق أكبر استفادة من التدريب ونقل الخبرات من أجل تطوير الأداء وإنجاز مهام العمل.