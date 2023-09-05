سلطة طيران السودان لـ صدى البلد: نستأنف الرحلات إلى القاهرة الخميس المقبل

كشفت مصادر مطلعة بـ سلطة الطيران المدني السوداني، أن سلطة الطيران المدني المصري وافقت على استئناف شركات الطيران السودانية الرحلات الجوية من مطار بورتسودان إلى مطار القاهرة، في أول تشغيل لها منذ اندلاع الأحداث في السوادن قبل عدة أشهر.

شركات الطيران السودانية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

وقالت المصادر المطلعة، في تصريحاتها لـ “صدى البلد”، أن شركة بدر للطيران، سوف تبدأ في تشغيل رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة اعتبارا من يوم الخميس المقبل، لتكون إضافة وبداية لاستئناف الطيران السوداني رحلاته الجوية إلى وجهاته الدولية من مطار بورتسودان.

أولى رحلات مصر للطيران إلى السودان

وأضافت المصادر، أن سلطة الطيران المدني في السودان، اهتمت بالطيران المدني منذ اندلاع الحرب في السودان وأنشأت خلية نشطة لإدارة الحركة الجوية في السودان وبذلت مجهودات كبيرة من أجل تسيير وتسهيل التشغيل، مشيره إلى أنه تم فتح المجال الجوي في شرق السودان أمام شركات الطيران لعبور الأجواء السودانية، ويتم دراسة توسيع مساحة فتح الأجواء للعبور خلال الفترة الحالية لخدمة شركات الطيران في المنطقة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية.

مصر للطيران أول شركة أجنبية تشغل رحلات إلى السودانية

وأعربت المصادر المطلعة، عن تقديرها للدولة المصرية وللناقل الوطني لجمهورية مصر العربية (مصر للطيران ) ، التي استأنفت رحلاتها اليوم إلى السودان عبر مطار بورتسودان، كأول شركة عالمية أجنبية تشغل رحلات جوية إلى السودان منذ قرابة الخمس أشهر من بداية الاشتباكات.

أولى رحلات مصر للطيران إلى السودان

وقالت المصادر المطلعة، إن التاريخ سوف يسجل أن مصر للطيران أول شركة أجنبية إلى نفذت رحلات إلى مطار بورتوسودان كأول رحلة مجدولة، وحدث كبير وليس بجديد على مصر الشقيقة التي استضافت ألاف السودانيين، واستأنفت الطيران لخدمة شعوب دول وادي النيل.

وأشارت المصادر المطلعة، أن بعض وكلاء شركات الخليج تقدمت بطلب لتشغيل رحلات جوية من شركات طيران من دول الخليج إلى بورتسودان أيضا سوف يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

واستأنفت مصر للطيران، فجر اليوم، الثلاثاء، أولى رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينة بورسودان، حيث قامت سلطات المطار بالسودان باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام وذلك بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان.