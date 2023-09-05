وزير التموين: إقامة معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 25%

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا مداس هذا العام سوف تكون بحد أدني 3 معارض بكل محافظة، وبعض المحافظات سوف تصل بها إلي 5 معارض بالإضافة إلي الشوادر والسيارات المتنقلة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تشارك بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل إلى 25%

وأكد أن السلاسل التجارية سوف تشارك بركن آهلًا مدرارس لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

وأشار المصيلحي إلي أن المعرض الرئيسي سيقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، موضحا أن المعرض سوف يقام علي مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارض متنوع ما بين الادوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والادوات الالكترونية المدرسية والملابس إضافة إلي 20 جناح للسلع الغذائية.

وصرح أحمد كمال، معاون الوزير، والمتحدث الرسمي بأن وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد خلال اجتماعة اليوم مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبحضور اللواء احمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والمهندس ايمن حسام – رئيس جهاز حماية الستهلك ، والدكتور علاء عز – امين عام اتحاد الغرف التجارية، ان الدكتور الوزير وجهه بأن تكون الاولوية في المعارض لعرض الادوات والمستلزمات المدرسية، مؤكدًا علي اهمية عرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

وأشار إلى أن المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك أكد خلال الاجتماع ان عدد المكتبات التي تشارك في معارض اهلا مدارس 105 بالاضافة الي 130 معرض فرعي بالاضافة الي 42 شادر ، واكد ان عدد العارضين بالمعرض الرئيسي سيشارك به 6 اجنحة للبنوك بالاضافة لوجود عروض من شركتين، اضافة الي 30 جناح للادوات المدرسية ، و 20 جناح لشنط المدارس ، و30 جناح للملابس و 30 جناح للأحذية، بالاضافة الي 20 جناح للسلع الغذائية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ان الشركة سوف تشارك بجناح لعرض السلع الغذائية بكل معرض رئيسي بنسب تخفيضات تصل الي 25 % ، مؤكدا ان السلع الغذائية تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية لعرض الكتب الخارجية بمعارض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 15٪؜.

وكشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات الحدودية وبالقري والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأدوات المدرسية، وأكد رؤساء الغرف التجارية “الجيزة والقاهرة والقليوبية”، أن إقليم القاهرة الكبري سوف يتم إنشاء 15 معرضا بها لمدة لا تقل عن شهر.