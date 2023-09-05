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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شغَّل ألعاب طول النهار .. سامسونج تصدر قريبا تابلت اقتصادي من فئة A 

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab A9

طرحت شركة "سامسونج" مؤخرًا سلسلة أجهزتها اللوحية  Galaxy Tab S9 باعتبارها العرض الرئيسي للتابلت الذي يحمل علامتها التجارية، ولكن الآن يستعد العملاق الكوري الجنوبي لإطلاق جهاز لوحي جديد مخصص لذوي الميزانية المحدودة  ضمن سلسلة Galaxy A الشهيرة التي حققت نجاحا كبيرا مع الهواتف المحمولة.

سيكون التابلت الجديد من  سامسونج   باسم تجاري  Samsung Galaxy Tab A9، وتم رصده  بالفعل على موقع شهادة BIS، مما يشير إلى أنه سيتم إطلاقه قريبًا في السوق الهندية، كما أن الكثير من مواصفاته الرئيسية تم تسريبها، أهمها مجموعة الشرائح التي يعمل من خلالها.

Samsung Galaxy Tab A9

وفقًا للتقرير الجديد من gizmochina، سيأتي جهاز Samsung Galaxy Tab A9 القادم مدعومًا بمعالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح  Helio G99، و يبدو أنه أفضل بكثير من حيث الأداء بالمقارنة مع معالج MT8768 من نفس الشركة الذي يعمل على تشغيل جهاز Galaxy A7 اللوحي.

تم تصميم معالج MediaTek Helio G99 باستخدام هندسة معمارية 6 نانومتر بواسطة شركة TSMC التي تزعم أنها تتيح ممارسة الألعاب طوال اليوم من خلال قدرة هذه الشريحة القوية في الأداء، بالإضافة إلى تشغيل الكاميرات الكبيرة و الشاشة بسرعة مع البث السلس والاتصال العالمي الموثوق. 

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يحتوي المعالج من "ميدياتك" على نواة Cortex-A76 بتردد 2.2 جيجا هرتز وستة نوى Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجا هرتز، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات Mali-G57 MC2.

استنادًا إلى قائمة شهادات BIS، يحمل تبالت سامسونج Galaxy Tab A9 رقم طراز SM-X115 وسيوفر دعم 5G وWi-Fi وBluetooth وGPS وFM. تحت الغطاء، يستمد الكمبيوتر اللوحي قوته من خلال بطارية تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة يدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

سامسونج تابلت تابلت اقتصادي Galaxy A Galaxy Tab S9 Samsung Samsung Galaxy Tab A9 ميدياتك

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