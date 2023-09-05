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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها.. أمراض معوية تؤثر على رائحة الفم

المغص
المغص

يجهل الكثير من الأشخاص أن هناك بعض الأمراض التي تؤثر على رائحة الفم، لذلك كشف موقع هيلثي عن بعض الأمراض المعوية التي يمكن أن تؤثر على رائحة الفم تشمل:

بتشتكي ومش عارف السبب.. انتبة أعراض الصحية تسبب رائحة الفم الكريهة

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أمراض معوية تؤثر على رائحة الفم 

1. الارتجاع المعدي المريئي: يحدث عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء، يمكن أن يسبب رائحة فم كريهة نتيجة لوجود الحمض والطعام المهضوم في الفم.

2. القرحة المعوية: تعتبر قرحة المعدة والأمعاء من الحالات المزمنة التي تؤثر على الجهاز الهضمي. قد يتسبب وجود البكتيريا المتعفنة في الأمعاء المتضررة في رائحة الفم الكريهة.

3. الالتهاب العصابي المعوي: يُعرف أيضًا بالقولون العصابي، وهو حالة مزمنة تتسبب في آلام البطن وتغيرات في نمط الجهاز الهضمي. قد يكون له تأثير على رائحة الفم.

4. الالتهاب الكبدي: يمكن أن تكون للأمراض المزمنة للكبد مثل التليف الكبدي والتهاب الكبد الوبائي تأثير على رائحة الفم نتيجة لانخفاض وظيفة الكبد في التمثيل الغذائي وإزالة السموم من الجسم.

5. الإصابات الفيروسية المعوية: بعض الفيروسات المعوية مثل فيروس الروتا وفيروس نورو وفيروس الهيباتيتس A قد يسبب تغير في رائحة الفم.

هذه أمثلة على بعض الأمراض المعوية التي يمكن أن تؤثر على رائحة الفم. ومع ذلك ، يجب أن يتم تشخيص الحالة بواسطة الطبيب المختص لتحديد السبب الدقيق ووضع خطة العلاج المناسبة.

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