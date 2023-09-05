عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتشتكي ومش عارف السبب.. انتبة أعراض الصحية تسبب رائحة الفم الكريهة

الفم
الفم

رائحة الفم الكريهة قد تكون نتيجة للعديد من الأسباب الصحية. إليك بعض الأعراض الصحية الأخرى التي قد تسبب رائحة الفم الكريهة بحسب ما نشره موقع هيلثي..

حسام عبد الغفار: ‏حملة 100 يوم صحة تستهدف 105 ملايين مواطن.. وكورونا أصبح له لقاحات وأدوية عن طريق الفم

باتباع هذه النصائح.. تخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ

أعراض صحية تسبب رائحة كريهة للفم 

1. مشاكل الأسنان واللثة: التسوس والتهاب اللثة والترسبات البكتيرية على الأسنان قد تسبب رائحة فم كريهة. كما يمكن أن تكون وجود ترسبات الطعام أو الجيوب اللثوية المتعفنة أو الأسنان المتحركة عوامل أخرى محتملة.

2. التهاب اللوزتين: التهاب اللوزتين يمكن أن يتسبب في رائحة الفم الكريهة نتيجة لوجود القيح أو الترسبات على اللوزتين.

3. الجفاف الفموي: نقص إفراز اللعاب يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم، وهو حالة تعرف أيضًا بالزهايمر الفموي. وبما أن اللعاب يساعد في تنظيف الفم وشطف البقايا والبكتيريا، فقد يؤدي الجفاف الفموي إلى رائحة الفم الكريهة.

4. الأمراض المعوية: بعض الأمراض المعوية مثل الارتجاع المعدي المريئي والقرحة المعوية قد تكون لها تأثير على رائحة الفم.

5. الالتهابات الجيوب الأنفية: التهابات الجيوب الأنفية المزمنة أو الجيوب الأنفية المتعفنة قد تسبب رائحة الفم الكريهة.

6. الأمراض النسائية: بعض الأمراض النسائية مثل التهابات المهبل والتهابات الرحم قد تكون لها تأثير على رائحة الفم.

7. الأدوية: بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمضادات الفيروسية والأدوية المستخدمة في علاج الأمراض النفسية قد تسبب رائحة فم كريهة كآثار جانبية.

8. الأمراض المزمنة: بعض الأمراض المزمنة مثل السكري ومرض الكبد والتهاب الكلى وأمراض الجهاز التنفسي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة المستمرة وغير المعتادة، فمن المهم استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب الحقيقي ووضع خطة العلاج المناسبة.

الارتجاع المعدي المريئي التهابات الرحم التهاب اللوزتين التهاب اللثة البكتيرية التنفسي التهابات المهبل التنف الجفاف الفم الكريهة القرحة الفيروس ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يوجه أنظاره نحو قناص سنغالي

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

موضوعات متعلقة

بالأدوية والطرق الطبيعية.. اكتشف علاج التهابات الجيوب الأنفية

كم يوما استغرقت الهجرة النبوية الشريفة؟ معلومات لا يعرفها كثير

علاج التهاب الجيوب الأنفية.. وأفضل الأدوية

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته يترددان على أقسام الشرطة.. محضر آيتن عامر ضد طليقها يحدث ضجة

بمشروعات ولدت من رحم 30 يونيو..9 سنوات من البناء والتعمير بأسوان في عهد السيسى

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. نكشف مؤشرات الدبلوم الصناعي 3 سنوات

سامح شكري: تربطنا باليابان علاقات راسخة ورؤى مشتركة لتجاوز التحديات

أبو الغيط: التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان بلغ 114 مليار دولار

أبو الغيط: فلسطين في مقدمة قضايا أمتنا العربية .. فيديو

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الزيادة السكانية تأكل كل ‏شيء

بيان عاجل من وزير الخارجية الأمريكي بشأن الاعتداءات بالضفة الغربية في فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تطنشه.. مضاعفات خطيرة لانخفاض الضغط

وداعا للنحافة.. أطعمة تزيد الوزن في أسبوع واحد

برشاقة لافتة... ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

التقاطها بعفوية.. سجن شاب بسبب صورة سيلفي دمرت مستقبله

فيديو

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ