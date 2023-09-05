بتشتكي ومش عارف السبب.. انتبة أعراض الصحية تسبب رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة قد تكون نتيجة للعديد من الأسباب الصحية. إليك بعض الأعراض الصحية الأخرى التي قد تسبب رائحة الفم الكريهة بحسب ما نشره موقع هيلثي..

أعراض صحية تسبب رائحة كريهة للفم

1. مشاكل الأسنان واللثة: التسوس والتهاب اللثة والترسبات البكتيرية على الأسنان قد تسبب رائحة فم كريهة. كما يمكن أن تكون وجود ترسبات الطعام أو الجيوب اللثوية المتعفنة أو الأسنان المتحركة عوامل أخرى محتملة.

2. التهاب اللوزتين: التهاب اللوزتين يمكن أن يتسبب في رائحة الفم الكريهة نتيجة لوجود القيح أو الترسبات على اللوزتين.

3. الجفاف الفموي: نقص إفراز اللعاب يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم، وهو حالة تعرف أيضًا بالزهايمر الفموي. وبما أن اللعاب يساعد في تنظيف الفم وشطف البقايا والبكتيريا، فقد يؤدي الجفاف الفموي إلى رائحة الفم الكريهة.

4. الأمراض المعوية: بعض الأمراض المعوية مثل الارتجاع المعدي المريئي والقرحة المعوية قد تكون لها تأثير على رائحة الفم.

5. الالتهابات الجيوب الأنفية: التهابات الجيوب الأنفية المزمنة أو الجيوب الأنفية المتعفنة قد تسبب رائحة الفم الكريهة.

6. الأمراض النسائية: بعض الأمراض النسائية مثل التهابات المهبل والتهابات الرحم قد تكون لها تأثير على رائحة الفم.

7. الأدوية: بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمضادات الفيروسية والأدوية المستخدمة في علاج الأمراض النفسية قد تسبب رائحة فم كريهة كآثار جانبية.

8. الأمراض المزمنة: بعض الأمراض المزمنة مثل السكري ومرض الكبد والتهاب الكلى وأمراض الجهاز التنفسي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة المستمرة وغير المعتادة، فمن المهم استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب الحقيقي ووضع خطة العلاج المناسبة.