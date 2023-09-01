باتباع هذه النصائح.. تخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ

يسعى البعض الى التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ من النوم، ولكن من السهل مواجهة رائحة الفم الكريهة بغض النظر عن السبب.

التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ من النوم

ويمكن السيطرة على رائحة الفم الكريهة مع روتين جيد لرعاية الأسنان، ويتضمن روتين الحفاظ على الأسنان الجيد، وفقا لما نشر في موقع “بولد سكاي” الهندي، وتشمل ما يلي :

يجب تنظيف أسنانك مرتين يومياً لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق على الأقل لتضمن أنك قمت بتنظيف أسنانك بشكل صحيح.

تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول وجبة لاذعة، أو بعد تناول طعام ذي مذاق حلو لتتأكد من عدم وجود بقايا طعام في الفم.

إستخدام الخيط في تنظيف جزيئات الطعام بين الأسنان، وإزالة جميع البقايا الصغيرة منها، فتأكد من تنظيفها بشكل صحيح وخاصة في الليل.

التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ من النوم

ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻠﺴﺎن؛ حيث ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ الﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻘﺎت ويمكن للطعام أن يلعق فيه، وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ أيضاً أن ﺗﻨﻤﻮ عليه.

قد يساعد غسول الفم على تنظيف الفم والأسنان في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام لتضمن صحة فمك وفي حالة وجود مشكلة، يمكنك حلها مبكراً.