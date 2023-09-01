احذرها.. عادات تسبب الإصابة بـ نوع خطير من السرطان

يعتبر سرطان القولون أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة؛ حيث إن القُولون الجزء النهائي من السبيل الهضمي.

طرق الوقاية من سرطان القولون

ويُؤثِّر سرطان القُولون بشكل كبير في البالغين الأكبر سنًّا، على الرغم من ظهوره في أي عمر. يبدأ عادةً في صورة تكتُّلات صغيرة سرطانية حميدة من الخلايا، وتُسمَّى سلائل تتكوَّن بداخل القُولون. وبمرور الوقت قد تُصبِح بعض تلك السلائل سرطانات في القُولون.

وينصح الأطباء الأشخاصَ المعرضين لاحتمالية متوسطة للإصابة بسرطان القولون بالخضوع لفحص للكشف عن سرطان القولون في سن 45 عامًا.

أما الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة كالذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، فيجب أن يحرصوا على الخضوع للفحص قبل ذلك، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

ويمكن اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق إجراء بعض التغييرات في حياتك اليومية، وتشمل :

_ عدم تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة :

تحتوي الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة على الفيتامينات، والمعادن، والألياف ومضادات التأكسد، التي قد تؤدي دورًا في الوقاية من السرطان.

طرق الوقاية من سرطان القولون

_ التدخين :

تحدّث إلى طبيبك حول طرق الإقلاع عن التدخين بالطريقة التي تناسبك.

_ عدم ممارسة الرياضة :

حاول ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا.

_ الوزن الزائد :

إذا كان وزنك صحيًّا، فاعمل على الحفاظ على وزنك من خلال الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة يوميًّا، إذا كنت تحتاج إلى فقدان الوزن، فاسأل طبيبك عن الطرق الصحية لتحقيق هدفك. وليكن هدفك فقدان الوزن ببطء عن طريق زيادة ممارسة الرياضة وتقليل عدد السعرات التي تتناولها.