زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي

سجلت السلطات الجيوفيزيائية الروسية هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة للأكاديمية الروسية للعلوم أن الزلزال وقع على عمق يقارب 28.6 كيلومتر، وعلى مسافة تُقدَّر بنحو 469 كيلومتراً جنوب غربي مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، كبرى مدن المنطقة.

وتُعد شبه جزيرة كامتشاتكا من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، إذ شهدت في 30 يوليو الماضي هزة قوية بلغت شدتها 8.8 درجات، وُصفت بأنها الأعنف منذ عام 1952.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهزة الأخيرة، فيما تواصل السلطات متابعة الوضع تحسباً لأي هزات ارتدادية محتملة.