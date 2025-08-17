قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
منتخب المجر للناشئين لكرة اليد يحتل المركز السابع فى بطولة العالم
المصري في الصدارة.. ترتيب جدول الدوري الممتاز عقب الجولة الثانية
47 شهيدًا و226 مصابًا حصيلة ضحايا خطة مصيدة الموت الاسرائيلية في غزة بيوم واحد
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاف..ِ رابط ومواعيد التقديم
15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار البيض بالأسواق
45 ألف مستفيد .. 10 مليارات جنيه تمويلاً لمشروع البتلو لتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان
الأهلي كلمة السر.. بن شرقي يرفض عرضا خياليا من الدوري القطري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة يعلن تنظيم مؤتمر لمناقشة أثر الذكاء الاصطناعي على الفنون والآداب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن إطلاق  مؤتمر  وطني بعنوان: الذكاء الاصطناعي والإبداع.. نحو رؤى جديدة للخيال من التراث إلى المستقبل”، وذلك في إطار مواكبة المستجدات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وما يطرحه من فرص وتحديات على الساحة الثقافية والفكرية والإبداعية.

ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على ترسيخ دور الثقافة كقوة فاعلة في ظل التحولات التكنولوجية الكبرى، وفتح آفاق جديدة للحوار بين مختلف التخصصات.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمتخصصة، كما يجمع بين المفكرين والأدباء والفنانين والمبدعين من جهة، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والقانونيين من جهة أخرى.

وأكد وزير الثقافة أن المؤتمر يهدف إلى بحث انعكاسات الذكاء الاصطناعي على الفنون والآداب والهوية الثقافية، إلى جانب مناقشة الأطر المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة، واستشراف السبل الكفيلة بتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الإبداع والابتكار.

كما يسعى المؤتمر إلى صياغة توصيات عملية تضمن التوازن بين الأصالة والتجديد وصون حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن فتح آفاق التعاون بين المؤسسات الثقافية والفنية والتقنية على المستويين المحلي والدولي.

ومن المقرر أن تستضيف دار الأوبرا المصرية فعاليات المؤتمر خلال الأيام المقبلة، حيث يتضمن البرنامج تنظيم ورش عمل متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء في مجالات التكنولوجيا والفنون والآداب. وتهدف هذه الورش إلى استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإبداع الفني، وإكساب المشاركين خبرات عملية تسهم في تطوير مهاراتهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم، بما يضمن إعداد جيل من المبدعين القادرين على التفاعل الخلاق مع أدوات العصر وتوظيفها في صياغة رؤى مستقبلية تجمع بين التراث والابتكار.

المستجدات العالمية الذكاء الاصطناعي الساحة الثقافية والفكرية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

جماهير الأهلي

الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

شباب يطلقون هاشتاج come to egypt

شباب من 44 دولة يطلقون هاشتاج come to egypt

تحدى التلوث البلاستيكي

منال عوض تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق عالمي لمواجهة تحدى التلوث البلاستيكي

بالصور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب الجلطات والموت المفاجئ للشباب

جلطات
جلطات
جلطات

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية

فيديو

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد