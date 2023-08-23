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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

اعرف أسبابها.. خطوات تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال  

التخلص من رائحة الفم
التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاطفال  

تبحث اغلب الأمهات عن طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال؛ حيث تعتبر رائحة الفم الكريهة، أو ما يعرف باسم بخر الفم، حالة طبية يمكن أن يعانيها حتى الأطفال الأصحاء.

 

التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاطفال

 

و إذا لاحظت أن رائحة فم طفلك الصغير كريهة، فلا داعيَ للقلق لأن ثمّة حل لكل مشكلة. عندما يتعلق الأمر برائحة الفم الكريهة لدى الأطفال، عادة ما تكون النظافة الروتينية للأسنان والفم غير سليمة وتكون هي سبب المشكلة.

 

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

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وبمكن لبعض النصائح أن تساهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاطفال، وتشمل : 

_ غسل الطفل اسنانه بإستمرار بفرشاة الأسنان.

 

_ تجنب جفاف الفم؛ حيث يساعد اللعاب على تنظيف الفم، مما يسبب رائحة النفس الكريهة.

 

_ تجنب تنفس الطفل من خلال فمه بسبب انسداد الأنف أو بسبب عادة أثناء النوم يتسبب في رائحة الفم الكريهة؛ وذلك لأن اللعاب يمنع من إزالة البكتيريا.

 

التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاطفال

 

_ تنظيف لسان الطفل جيدا، وذلك لمنع تراكم البكتيريا على اللسان و التي تنتج روائح سيئة ورائحة الفم كريهة.

 

_ علاج التسوس و تراكم البلاك و قروح الفم حتى لا تسبب في رائحة الفم الكريهة. 

 

_ تجنب وضع اجسام غريية في فم الطفل كالألعاب الصغيرة، او بقايا الطعام الموجودة على الأرض؛ حيث يتسبب الجسم الغريب في رائحة فم كريهة لدى الأطفال.  

 

_ تجنب تناول الطفل أطعمة معيّنة  والتي تتمتع برائحة قوية، مثل الثوم أو البصل أو بهارات معينة، مما قد يتسبب في رائحة الفم الكريهة.

 

_ تجنب تناول بعض الأدوية، والتي قد تتسبب في رائحة الفم الكريهة للطفل؛ حيث يتحلل بها الدواء في داخل الجسم.

 

_ علاج الحساسية و عدوى الجيوب الأنفية لعدم حدوث رائحة الفم الكريهة للطفل.

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