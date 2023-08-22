عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير أدوية وبالاعشاب.. علاج الانفلونزا للمرضعة بإتباع هذه النصائح 

علاج الانفلونزا للمرضعة
علاج الانفلونزا للمرضعة  

يجب على المرضعة أيضا أن تتجنب تناول العلاجات والأدوية عند الإصابة بالانفلونزا؛ حيث ان هناك قائمة من الأدوية التي ينبغي على الأم المرضعة الحذر من تناولها خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

 

علاج الانفلونزا للمرضعة

 

وقد تنتقل عادة فمركبات الدواء إلى الرضيع من خلال حليب الثدي، لذلك يجب إتباع مجموعة آمنة من النصائح لعلاج الانفلونزا للمرضعة خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

 

من أسبوع إلى 10 أيام.. علاج الأنفلونزا للاطفال  

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

 

ويمكن أن يكون الهواء الذي تتنفسه المرأة المرضعة حاملًا لمسببات الأمراض، وبالتالي يجب أن تكون الأم حذرة إذا كانت تعاني من الانفلونزا عند إرضاع طفلها، لذا نقدم النصائح الآتية، ومنها:

_ غسل اليدين قبل حمل الطفل باستخدام صابون مطهر، وتطهير اليدين جيدًا للقضاء على أي مسببات للأمراض قبل حمل الطفل أو التعامل مع أغراضه المختلفة.

 

علاج الانفلونزا للمرضعة

 

_ استخدام قناعًا للوجه أثناء الرضاعة الطبيعية؛ حيث يساعد في منع انتقال مسببات الأمراض في الهواء في حال العطس أو السعال أثناء الرضاعة الطبيعية.


_ التقليل من الاتصال الوثيق بالطفل وتجنب إحتضان الطفلك كثيرًا، إلا إذا احتاج إلى اتصال جسدي للطمأنينة. 

 

ويمكن لإستخدام علاجات طبيعية ومنزلية من خلال الإكثار من شرب السوائل لتخفيف وعلاج الانفلونزا للمرضعة، مثل:
_ مرق الدجاج الدافئ
_ الشاي منزوع الكافيين
_ العصائر الطبيعية
_ الماء مع الليمون أو العسل

الأنفلونزا علاج الأنفلونزا علاج الانفلونزا للمرضعة الأم المرضعة الرضاعة الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

ساعات وتتم الصفقة.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل شوربة خضار بالشعيرية

علامات تظهر على العين تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احذرها

من الوصفات العربية.. طريقة عمل قمح بالخلطة خطوة بخطوة

بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا.. معلومات صادمة عنه

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

نشرة المرأة والصحة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال.. كيف تحمي نفسك من متحور كورونا EG.5.. فئات ممنوعة من العسل الأسود يسبب لهم أضرارا

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية التركي: سيتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه مع العراق

محافظة القاهرة: إنشاء 6 أسواق جملة لتوفير الوقت والتكلفة على المواطنين

بعد توجيهات الرئيس|الأرز والذرة والقمح.. فرص نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي

مرتزق أمريكي يقاتل في أوكرانيا يترك رسالة غريبة قبل موته

%59.2 للحقوق 60.1% للآداب و55% للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

سجدت لله شكراً.. منى عبد الغني تحكي تفاصيل نجاة ابنها من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش وهم.. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة أكثر من الشتاء

بسعر خرافي.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

صاحب أغنية أعملك إيه حيرتني.. حكيم أبرز الحاضرين لعزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي

ليس لكسب الرزق.. أسرة تخرج أطفالها من التعلبم لسبب غير متوقع

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ