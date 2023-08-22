من غير أدوية وبالاعشاب.. علاج الانفلونزا للمرضعة بإتباع هذه النصائح 

يجب على المرضعة أيضا أن تتجنب تناول العلاجات والأدوية عند الإصابة بالانفلونزا؛ حيث ان هناك قائمة من الأدوية التي ينبغي على الأم المرضعة الحذر من تناولها خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

علاج الانفلونزا للمرضعة

وقد تنتقل عادة فمركبات الدواء إلى الرضيع من خلال حليب الثدي، لذلك يجب إتباع مجموعة آمنة من النصائح لعلاج الانفلونزا للمرضعة خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

ويمكن أن يكون الهواء الذي تتنفسه المرأة المرضعة حاملًا لمسببات الأمراض، وبالتالي يجب أن تكون الأم حذرة إذا كانت تعاني من الانفلونزا عند إرضاع طفلها، لذا نقدم النصائح الآتية، ومنها:

_ غسل اليدين قبل حمل الطفل باستخدام صابون مطهر، وتطهير اليدين جيدًا للقضاء على أي مسببات للأمراض قبل حمل الطفل أو التعامل مع أغراضه المختلفة.

علاج الانفلونزا للمرضعة

_ استخدام قناعًا للوجه أثناء الرضاعة الطبيعية؛ حيث يساعد في منع انتقال مسببات الأمراض في الهواء في حال العطس أو السعال أثناء الرضاعة الطبيعية.



_ التقليل من الاتصال الوثيق بالطفل وتجنب إحتضان الطفلك كثيرًا، إلا إذا احتاج إلى اتصال جسدي للطمأنينة.

ويمكن لإستخدام علاجات طبيعية ومنزلية من خلال الإكثار من شرب السوائل لتخفيف وعلاج الانفلونزا للمرضعة، مثل:

_ مرق الدجاج الدافئ

_ الشاي منزوع الكافيين

_ العصائر الطبيعية

_ الماء مع الليمون أو العسل