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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من أسبوع إلى 10 أيام.. علاج الأنفلونزا للاطفال  

علاج الأنفلونزا للاطفال
علاج الأنفلونزا للاطفال

لا يتوفر علاج الأنفلونزا للأطفال، إلا تحت إشراف الطبيب، ويمكن بالعلاجات المنزلية أن تتحسن أغلب حالات الانفلونزا للاطفال دون علاج؛ خلال أسبوع إلى 10 أيام عادةً.

 

علاج الأنفلونزا للاطفال 

 

إلا أن السعال قد يستمر أسبوعًا أو أكثر. ولا تفيد المضادَّات الحيوية في علاج الأنفلونزا للأطفال، لذا يمكن لبعض التدابير ان تقلل من اعراض الانفلونزا عند الأطفال، ومن بينها :

 

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_ حاول جعل الطفل يحصل على قسط كافي من الراحة، وأنه يشرب كمية كافية من السوائل، ويجب شفط مخاط الأنف والحفاظ على رطوبة الهواء.

 

وبصورة عامة، يجب تجنُّب إعطاء الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لعلاج الأنفلونزا للأطفال، وقد يصف الطبيب الأدوية الخافضة للحمى.

 

ويمكن استخدام أدوية خفض درجة حرارة الحمى المتاحة دون وصفة طبية إذا كانت الحمى تجعل طفلك يشعر بعدم الراحة. ومع ذلك، فإن هذه الأدوية لا تقضي على الانفلونزا؛ حيث أن الحُمَّى هي جزءٌ من الاستجابة الطبيعية لطفلكَ.

 

ولعلاج الأنفلونزا للأطفال من الحمى أو الألم، يمكنك إعطاء طفلك الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات المتاحة دون وصفة طبية للرضع والأطفال، مثل: الأسيتامينوفين (Tylenol وغيره) أو الأيبوبروفين (Advil وMotrin وغيرهما). وهي بدائل أكثر أمانًا للأسبرين.

 

علاج الانفلونزا للاطفال

 

وإذا كان عمر طفلك أقل من 3 أشهر، فتجنب إعطاءه الأسيتامينوفين حتى عرضه على الطبيب؛ حيث يمنع كذلك إعطاء الأيبوبروفين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر أو للأطفال الذين يتقيؤن باستمرار أو المصابين بالجفاف. 

 

وينبغي استخدام هذه الأدوية لأقصر فترة ممكنة، وإذا أعطيت طفلك مسكنات الألم، فينبغي اتباع تعليمات الجرعات بعناية. والإتصال بالطبيب إذا كانت لديك أسئلة عن الجرعة المناسبة لطفلك.

 

وتعتبر أدوية الأنفلونزا غير آمنة على الأطفال حديثي الولادة والأطفال صغار السن، ولا تعالج أدوية السعال والبرد المتاحة دون وصفة طبية السبب الكامن للبرد لدى الأطفال، ولن تؤدي إلى انتهائه في وقت أقرب، وقد تكون خطيرة على طفلك. 

 

وربما تنجم بعض الآثار الجانبية الخطيرة نتيجة تناول أدوية الأنفلونزا، ومنها أن الجرعات المفرطة من هذه الأدوية تسبب الوفاة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

 

ويُنصح بعدم استخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، باستثناء مخفِّضات الحُمَّى ومسكنات الألم، لعلاج الانفلونزا والسعال لدى الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وتجنَّب أيضًا استخدام هذه الأدوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

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