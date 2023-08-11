سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

شاركت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، صورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أغلى إبريق شاي، وذلك لأنه مرصع بالألماس اللامع.

إبريق يدخل موسوعة جينس بسبب طريقة صنعه



وأثارت قيمة الإبريق جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبلغت الموسوعة بأن قيمته بلغت 3 ملايين دولار (ما يزيد عن 92 مليون جنيه مصري)، وفقا لما نشر في موقع "indian express".

وذكرت الموسعة أن شركات "إن سيثيا" في المملكة المتحدة، و"نيوباي تيز" في لندن، يطلقون على الإبريق اسم "الإيغوست".

ووصلت قيمة الإبريق لملايين الدولارات، بسبب صنع هيكل الإبريق من الذهب عيار 18، وأجزاء آخرى من الفضة الأصلية المطلية بالذهب، بالإضافة إلى ان الإبريق مرصع بـ 1658 ماسة لامعة و 386 ياقوته تايلندية أصلية.

وقام صانع ‏الجواهر الإيطالي فولفيو سكافيا بصنع الإبريق من مقبضه بدقة متناهية من عاج الماموث المصبوب، في حين صنع هيكل الإبريق ‏من الذهب الأصفر عيار ‏‎18‎‏ قيراطاً، ‏وأجزاء من‎ ‎الفضة الأصلية‎ ‎المطلية بالذهب،‎ ‎ورصع جسم ‏الإبريق بـ ‏‎1658‎‏ ماسة لامعة و‏‎386‎‏ ياقوتة تايلندية ‏وبورمية أصلية.‏

وذكرت موسوعة جينز، أن هذا الإبريق هو أغلى إبريق شاي في العالم، وقد نال المنشور العديد من التعليقات المنقسمة ما بين الساخرة، والبعض الآخر كانوا معجبين بهذا العمل الفني.



إبريق يدخل في موسوعة جينس بسبب طريقة صنعه

إبريق يدخل في موسوعة جينس بسبب طريقة صنعه

إبريق يدخل في موسوعة جينس بسبب طريقة صنعه