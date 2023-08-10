عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

علامات تدل على انك
علامات تدل على انك تعاني من مشكلة في القلب

قد تظهر بعض العلامات التحذيرية، وتدل على وجود مشكلة بالجسم، ومن اكثر هذه العلامات التي تكون واضحة بشكل كبير مشاكل القلب.

 

علامات تدل على انك تعاني من مشكلة في القلب

 

 ويمكن لأمراض القلب أن تنذرك ببعض العلامات الواضحة، والتي تدل على وجود مشكلة ما، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

أضرار القهوة على الريق.. لن تتوقع المخاطر

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

 

ومن بين المشاكل التي تواجة القلب هي أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي، او عدم إنتظام ضربات القلب، ومن ابرز الاعراض التي يشعر بها الشخص المصاب ما يلي :

 

علامات تدل على انك تعاني من مشكلة في القلب

 

_  ألم وضيق في الصدر.

- ضيق التنفس.

- ألم في العنق.

- ألم في الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر.

- برودة في الساقين أو الذراعين.

_ الشعور بالدوخة.

_ فقدان الوعي.

_ رفرفة في الصدر.

_ الدوار.

_ تباطؤ في ضربات القلب.

القلب امراض القلب ضربات القلب الشريان التاجي الصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

بعد صور المايوه.. 10 إطلالات آثارت ضجة لأبنة عمرو دياب| شاهد

موضوعات متعلقة

من المطبخ اللبناني.. طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة

للأطفال والكبار.. أفضل حل لتجنب حمو النيل وكيفية علاجه

لو بتعاني من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بسرعة

كارثة.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

خست كتير .. 10 معلومات عن سر فقدان وفاء مكي وزنها

وصفة شهية وغنية.. طريقة عمل ماش بوتيتو مناسبة للفطور 

تفاصيل رحلة شفاء «بيلا حديد» من مرض لايم المُزمن.. معلومات صادمة عنه

 تتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة منة فضالي الكاجوال في تركيا

ترشيحاتنا

الطريقة الصحيحة للاستغفار.. احرص عليها يوميا تغفر ذنوبك وتفرج همك

الإعدام شنقا.. مفاجأة تنتظر قاتل عائلته بالهرم

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

زيلينسكي: ألمانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة باتريوت إضافية

النيابة العامة تكشف أقوال جارة المتهم بقتل زوجته وابنته

تسريبات تكشف مفاجآت عن الهاتف الأفضل في العالم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ .. اعرف القصة كاملة

هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل

الهضبة عجز ولا إيه؟| كرش عمرو دياب يثير الجدل عبر التواصل الاجتماعي

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ