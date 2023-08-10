احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

قد تظهر بعض العلامات التحذيرية، وتدل على وجود مشكلة بالجسم، ومن اكثر هذه العلامات التي تكون واضحة بشكل كبير مشاكل القلب.

علامات تدل على انك تعاني من مشكلة في القلب

ويمكن لأمراض القلب أن تنذرك ببعض العلامات الواضحة، والتي تدل على وجود مشكلة ما، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

ومن بين المشاكل التي تواجة القلب هي أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي، او عدم إنتظام ضربات القلب، ومن ابرز الاعراض التي يشعر بها الشخص المصاب ما يلي :

علامات تدل على انك تعاني من مشكلة في القلب

_ ألم وضيق في الصدر.

- ضيق التنفس.

- ألم في العنق.

- ألم في الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر.

- برودة في الساقين أو الذراعين.

_ الشعور بالدوخة.

_ فقدان الوعي.

_ رفرفة في الصدر.

_ الدوار.

_ تباطؤ في ضربات القلب.