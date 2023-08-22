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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

التخلص من رائحة الفم
التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة  

يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة وعلاجها، والقيام ببعض الإجراءات التي يمكن القيام بها للتخلص أو التخفيف من خروج رائحة فم كريهة.

 

التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة

 


ويمكن من خلال اتباع الإجراءات التالية التخلص، أو التخفيف من خروج رائحة الفم الكريهة، بينما في حال عدم فاعلية هذه الإجراءات في إزالة أو تخفيف رائحة الفم الكريهة.

 

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وينصح بزيارة الطبيب لاتخاذ الإجراء المناسب لعلاج والتخلص من رائحة الفم الكريهة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، ومن ابرز هذه الأجراءات، وتشمل :

 

_ المحافظة والالتزام بتنظيف الأسنان؛ حيث ينصح بتنظيف الأسنان بعد تناول الوجبات اليومية أو على الأقل تنظيفها مرتين يومياً لمدة دقيقتين تقريباً. 

 

_ ينصح بتغيير فرشاة الأسنان كل شهرين أو ثلاثة أشهر، أو بعد الإصابة بالأمراض لتجنب نمو البكتيريا عليها وعدم قيامها بتنظيف الأسنان بكفاءة عالية مما يسبب خروج رائحة فم كريهة.


_ استخدام خيط الأسنان، وذلك لانن يساهم تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة تنظيف قرابة 60% من أسطح الأسنان لذلك ينصح باستخدام خيط الأسنان المخصص لتنظيف ما بين الأسنان لتجنب تراكم بقايا الطعام، ونمو البكتيريا، وتراكم طبقة البلاك.

 

التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة


_ تنظيف طقم الأسنان وجسر الأسنان؛ حيث يؤكد أطباء الأسنان على ضرورة تنظيف طقم وجسر الأسنان أو أي جهاز يوضع داخل الفم بالطريقة المخصصة لتنظيف مثل هذه الأجهزة لتجنب نمو وتكاثر البكتيريا عليها.


_ تنظيف اللسان، وذلك لأنه تتراكم بقايا الطعام، والخلايا الميتة، والبكتيريا على اللسان بالأخص عند الأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم، والمدخنين. لذا ينصح باستخدام فراشي الأسنان المزودة بقطعة خاصة لتنظيف اللسان.


_ تجنب جفاف الفم، والحفاظ على رطوبة الفم وذلك من خلال شرب كميات وفيرة من الماء، وتجنب شرب الكحول والتدخين.

 

_ ينصح بمضغ العلكة الخالية من السكر، أو أكل الحلويات الخالية من السكر لتحفيز افراز اللعاب في الفم وزيادة رطوبة الفم، بينما ينصح في الحالات التي لا تعالج بمثل هذه الخطوات البسيطة بمراجعة الطبيب لصرف أدوية معينة لزيادة إفراز اللعاب داخل الفم.


_ تجنب تناول بعض أنواع الأطعمة، ينصح بتقليل تناول الثوم، والبصل، والبهارات، والحلويات لأن الإكثار من تناولها يسبب خروج رائحة فم كريهة.

 

_ ينصح بتناول الأطعمة ذات القوام الخشن مثل الجزر والتفاح كوجبة إفطار لتنظيف الجزء الخلفي من اللسان للتخلص من رائحة الفم الكريهة، بالإضافة لدور تناول البقدونس و النعناع في التخفيف من رائحة الفم الكريهة.


_ مراجعة طبيب الأسنان باستمرار، ينصح بمراجعة طبيب الأسنان باستمرار للتأكد من صحة الأسنان، والفم، واللثة، وسلامة الأجهزة الموجودة داخل الفم مثل أطقم الأسنان أو جسور الأسنان أو التقويم، 

 

_ ينصح بتنظيف الأسنان عند طبيب الأسنان مرتين خلال السنة.


_ استخدام غسول الفم أو المضمضة بالماء، ينصح باستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا مرتين يومياً لإخفاء رائحة الفم ولو بشكل جزئي، وذلك لأن غسول الفم لا يعالج المشاكل المسببة لرائحة الفم الكريهة ولكن يساهم في القضاء على البكتيريا المتراكمة داخل الفم. 

 

_ تساهم المضمضة بواسطة الماء بمفردها في ازالة بقايا الطعام، والتقليل من تشكّل رائحة فم كريهة.


_ تجنب التدخين، وذلك لما تسببه مادة التبغ الموجودة في السجائر من رائحة الفم الكريهة.

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