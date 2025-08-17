الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو

أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك قرر تقديم شكوى ضد جماهير النادي الأهلي إلى لجنة الانضباط، حيث يرى مسؤولو النادي أن هناك تجاوزات حدثت خلال لقاء الفريق الأحمر أمام فاركو.

وقال عبر برنامجه «بلس 90» على شاشة قناة النهار الفضائية: "نادي الزمالك سيطالب بمعاقبة جماهير النادي الأهلي أسوة بما حدث مع جماهير الزمالك في الجولة الماضية."

وأضاف: "لم تظهر فيديوهات لجماهير الأهلي في مدرجات استاد القاهرة مطلقًا، وقد يكون الأمر مرتبطًا بأحداث ما بعد اللقاء، والزمالك قام بتجميع بعض الفيديوهات لإرفاقها بالشكوى."