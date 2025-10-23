أحمد الرفاعي ينضم إلى فريق عمل فيلم "شمشون ودليلة"

انضم الفنان أحمد الرفاعي رسميًا إلى فريق عمل فيلم "شمشون ودليلة"، الذي يشارك في بطولته النجم أحمد العوضي والنجمة مي عمر، في تعاون فني جديد يجمعهما تحت إدارة المخرج رؤوف السيد، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي.

ويجسد أحمد العوضي خلال أحداث الفيلم شخصية "شمشون"، في إطار من الأكشن والتشويق الممزوج بالكوميديا الاجتماعية، بينما تقدم مي عمر شخصية "دليلة"، التي تدور حولها العديد من الأحداث المفصلية في القصة.

أما الفنان أحمد الرفاعي، فيقدّم شخصية محورية تضيف بعدًا دراميًا جديدًا للأحداث، إذ يعتمد الدور على الصراع بين القوة والذكاء ضمن حبكة مثيرة.

وبدأ تصوير أول مشاهد الفيلم خلال الأيام الماضية في منطقة الهرم، على أن تستكمل باقي المشاهد بين القاهرة وعدة مواقع خارجية.

وأكد فريق العمل أن "شمشون ودليلة" سيكون من أضخم إنتاجات عام 2025، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، مع تحضيرات مكثفة لمشاهد الأكشن والمؤثرات الخاصة.

ومن المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل، بعد الانتهاء من مراحل التصوير والمونتاج خلال الأشهر القادمة.