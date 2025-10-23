قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق
هل توقعات الأرصاد ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون؟.. المفتي يجيب
بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر
12 تنبيه عاجل من الإدارات التعليمية للمدارس لضمان انتظام الدراسة
ترامب يؤكد دعمه لخفض التصعيد النووي ويصف مبادرة بوتين بـ«الجيدة والمناسبة»
للمرة الثانية عشرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي بمحافظة الاسكندرية
من أصابته مصيبة.. علي جمعة يوصيه بـ13 كلمة تجعل عوضه مذهلا
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء
من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.. مصر تكتب فصلًا جديدًا في علاقاتها مع أوروبا
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
أ ف ب: واشنطن تعلن عن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد قارب لتهريب المخدرات

هاجر ابراهيم

ذكرت  وكالة أ ف ب، أن واشنطن أعلنت عن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد قارب لتهريب المخدرات، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعربت أوكرانيا عن ترحيبها بقرار دونالد ترامب فرض عقوبات على روسيا، ما يمثل تحولاً في سياستها حيال موسكو. 

وتأتي العقوبات الأمريكية، التي تستهدف خصوصاً شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك اويل، في إطار التصعيد الاقتصادي ضد تعزيز قدرات روسيا المالية لتمويل آلة الحرب.

من جانبها، قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة إنها تعتبر هذا القرار «لحظة مفصلية» في مسار دعم واشنطن لجهود كييف.

 وأضافت أنّ العقوبات تشكّل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي ــ ولاسيما الولايات المتحدة ــ لن يتغاضى عن تمويل ماكينة الحرب الروسية. وفق المصادر، فإن وزارة الخزانة الأمريكية أكّدت أن العقوبات تستهدف كيانات تموّل مباشرة العمليات العسكرية الروسية، وتتضمن تهديداً بامتداد آثارها إلى المؤسسات المالية الأجنبية التي تستمرّ في التعامل معها.


 

