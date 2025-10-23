أ ف ب: واشنطن تعلن عن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد قارب لتهريب المخدرات

ذكرت وكالة أ ف ب، أن واشنطن أعلنت عن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد قارب لتهريب المخدرات، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعربت أوكرانيا عن ترحيبها بقرار دونالد ترامب فرض عقوبات على روسيا، ما يمثل تحولاً في سياستها حيال موسكو.

وتأتي العقوبات الأمريكية، التي تستهدف خصوصاً شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك اويل، في إطار التصعيد الاقتصادي ضد تعزيز قدرات روسيا المالية لتمويل آلة الحرب.

من جانبها، قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة إنها تعتبر هذا القرار «لحظة مفصلية» في مسار دعم واشنطن لجهود كييف.

وأضافت أنّ العقوبات تشكّل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي ــ ولاسيما الولايات المتحدة ــ لن يتغاضى عن تمويل ماكينة الحرب الروسية. وفق المصادر، فإن وزارة الخزانة الأمريكية أكّدت أن العقوبات تستهدف كيانات تموّل مباشرة العمليات العسكرية الروسية، وتتضمن تهديداً بامتداد آثارها إلى المؤسسات المالية الأجنبية التي تستمرّ في التعامل معها.



