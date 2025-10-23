قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق
هل توقعات الأرصاد ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون؟.. المفتي يجيب
بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر
12 تنبيه عاجل من الإدارات التعليمية للمدارس لضمان انتظام الدراسة
ترامب يؤكد دعمه لخفض التصعيد النووي ويصف مبادرة بوتين بـ«الجيدة والمناسبة»
للمرة الثانية عشرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي بمحافظة الاسكندرية
من أصابته مصيبة.. علي جمعة يوصيه بـ13 كلمة تجعل عوضه مذهلا
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء
من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.. مصر تكتب فصلًا جديدًا في علاقاتها مع أوروبا
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مصر معبر آمن وجسر حيوي لأوروبا..أبو العينين: اتفاق شرم الشيخ خطوة تاريخية

إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.



الرئيس السيسي: أطلعت القادة الأوروبيين على ما بذلته مصر من جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بغزة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القمة المصرية الأوروبية  فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر حول التحديات والأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.



الرئيس السيسي: مصر معبر آمن وجسر حيوي لأوروبا وشريك جاد لاستقبال الاستثمارات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن  الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول  لمصر والداعم الرئيسي لبرامج التنمية .



المفوضية الأوروبية: سنقدم لمصر تمويلا بقيمة 5 مليارات يورو لدعم المشروعات الصغيرة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إننا نسعى إلى تعزيز استقرار مصر الاقتصادي، وسنقدم لمصر تمول بقيمة 5 مليار يورو، لدعم المشروعات الصغيرة.



رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون للمشاركة في جهود إعادة الإعمار بغزة
أكد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في جهود إعادة الإعمار في غزة.



أبو العينين: اتفاق شرم الشيخ خطوة تاريخية نحو السلام العادل
أكد النائب محمد أبو العينين، أن اتفاقية شرم الشيخ للسلام لا تنهي حربًا فحسب، بل تفتح الأبواب أمام تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وتعزز فرص النمو والازدهار الاقتصادي والتكامل الإقليمي.«أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام والأمن الإقليمي |فيديو
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، رسالة قوية خلال كلمته أمام الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود 183 دولةمتحدث الوزراء: مصر ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن ضمن محاوره برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنه سيتم اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ البرنامج قبل نهاية العام الجاري.



أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواصل استعداداتها المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن العمل يجري على مدار الساعة لضمان خروج الافتتاح بصورة تليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم.محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الدولة المصرية تقدم حاليًا تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين في جميع القطاعات، وخاصة في المحافظات السياحية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إزالة أي عقبات إدارية أو بيروقراطية قد تعطل تنفيذ المشروعات التنموية.

