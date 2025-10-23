الليلة.. مروة ناجي تُحيي أمسية «في حب أم كلثوم» بمهرجان الموسيقى العربية

في إطار فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تُحيي الليلة الفنانة مروة ناجي حفلاً غنائيًا مميزًا يحمل عنوان «في حب أم كلثوم»، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

وتقدّم مروة ناجي خلال الحفل مجموعة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم التي لا تزال محفورة في وجدان الجمهور العربي، منها إنت عمري، سيرة الحب، ألف ليلة وليلة، فات الميعاد، إلى جانب عدد من الموشحات والقطع الموسيقية التراثية التي تعيد الأذهان إلى زمن الطرب الأصيل.

وأكدت مروة ناجي في تصريحات سابقة قبل الحفل أن مشاركتها في هذه الليلة تمثل "مسؤولية فنية كبيرة وشرفًا عظيمًا"، مشيرة إلى أن أم كلثوم ستظل "المدرسة التي يتعلم منها كل فنان معنى الالتزام والإبداع في الغناء العربي".

يأتي هذا الحفل ضمن برنامج المهرجان الذي يحتفي هذا العام بإرث كوكب الشرق في الذكرى الخمسين لرحيلها، حيث تحمل الدورة الحالية اسمها تقديرًا لمكانتها في تاريخ الموسيقى العربية، ويشارك في المهرجان أكثر من 80 فنانًا و21 فرقة موسيقية من مختلف الدول العربية.

وشهدت بروفات مروة ناجي خلال الأيام الماضية تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقاطع قصيرة من التدريبات، معلقة: «انتظروني الليلة في سهرة طربية خالصة على مسرح النافورة.. في حب أم كلثوم».

ويُتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق الطرب الكلاسيكي، الذين يترقبون أداء مروة ناجي المميز وقدرتها على إعادة تقديم روح كوكب الشرق بصوتها القوي وأسلوبها المتفرّد.