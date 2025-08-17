قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، حالة من الثبات في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال واضح من الأهالي، تزامنًا مع إجازة ختام العام الدراسي.

أسعار البيض والدواجن

تراوح سعر الكيلو من الفراخ البيضاء ما بين 67 و75 جنيهًا، فيما سجلت الفراخ الساسو ما بين 82 و90 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 117 جنيهًا للكيلو، مع توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

أما البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، وكرتونة الأحمر 140 جنيهًا، بينما وصل سعر البيض البلدي إلى 160 جنيهًا للكرتونة، مع توافر الكميات بشكل مناسب بالأسواق ومنافذ البيع.

وتُعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية ذات النشاط الزراعي المتنامي، وقد حظيت خلال الأعوام الماضية بدعم حكومي واسع في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، لما له من أهمية في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. 

وشهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في مشروعات الدواجن التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا لتوفير اللحوم البيضاء والبيض للمواطنين.

كما أن طبيعة البيئة والمناخ الصحراوي بالوادي الجديد يوفران ظروفًا مثالية لتربية الدواجن في بيئة صحية وآمنة، وهو ما ينعكس على جودة المنتجات وصلاحيتها، وأسهمت خطط الدولة لدعم الثروة الداجنة من خلال المبادرات التمويلية وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، في رفع القدرة الإنتاجية للمزارع المحلية.

ويعتمد السوق المحلي بدرجة أساسية على إنتاج هذه المزارع، بجانب الكميات التي تصل من محافظات أخرى لتلبية الطلب في أوقات الذروة مثل الأعياد والإجازات الرسمية، كما تتابع الأجهزة التنفيذية مع الموردين والتجار لضبط حركة الأسعار الخاصة بالسلع الرئيسية وعلى رأسها الدواجن والبيض.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

جماهير الأهلي

الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مسؤول بالمعهد الوطني الأوكراني: روسيا تطالب بوقف إطلاق النار في دونباس

صورة أرشيفية

الساعة السكانية تسجل وصول عدد سكان مصر لـ 108 ملايين نسمة.. تفاصيل

الموسيقار هاني شنودة

هاني شنودة: لست ضد أغاني المهرجانات.. ولكني أرفض الكلام المسيئ لبلدنا

بالصور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

فيديو

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد