نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها من حفل الفنانة أصالة نصري، التي أحيته في لبنان أمس السبت.

وخلال مقطع الفيديو، ظهرت نادين الراسي، منسجمة ترقص أمام المسرح، وخلفها أصالة نصري تغني أغنية آسفة.

حفل أصالة نصري في لبنان

أحيت الفنانة أصالة نصري، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس السبت 16 أغسطس، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وظهرت أصالة نصري، خلال الحفل، بفستان أزرق طويل وأنيق، مزين باللون الذهبي.

وقدمت أصالة نصري، لجمهورها خلال الحفل، باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (بنت أكابر، شكرا، يا مجنون)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

ألبوم أصالة نصري

من جهة أخرى، طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

أصالة نصري - كلام فارغ

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

كلمات أغنية أصالة - كلام فارغ:

"كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي

لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك

أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك

عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي

حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك

أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة

وع القدرة اكيد هقدر

وهمشي طول ما أنا حرة

وهمشي وخطوتي بفدان