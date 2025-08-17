كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

أكد الإعلامي أمير هشام أن الأهلي سيخوض مباراة ودية خلال الأسبوع الجاري، يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، وجارٍ الاتفاق على طرف اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق سيعود إلى التدريبات يوم الاثنين، بعد الحصول على راحة لمدة 48 ساعة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: محمد هاني كان بإمكانه تفادي البطاقة الحمراء، إذ بدأت الأزمة في الدقيقة 82 بعدما تعرض لـ"خبطة" وطالب الحكم محمد معروف بالحصول على ركلة حرة، لكن الأخير أشهر له البطاقة الصفراء وطلب منه التوقف عن الاعتراض، ملوّحًا له بالبطاقة الحمراء، ليأتي رد هاني: "ما تقدرش".

وأضاف: الحكم محمد معروف في النهاية "بشر"، وأستغرب جدًا من تصرف محمد هاني في هذه اللقطة، والرد على الحكم بهذا الشكل. ولو كان هاني قال هذا الكلام بالفعل لمعروف، فهو مخطئ، خصوصًا أن الحكم أبلغ لجنة الحكام. وكان من الذكاء أن يتفادى لاعب الأهلي أي مشكلة مع الحكم.

وتابع: معروف "أخذ الكلمة على صدره"، وكان ينتظر أي فرصة لإشهار البطاقة الحمراء. وبعد عشر دقائق من الواقعة لم يحدث أي اعتراض أو خطأ من هاني، وأثناء خروجه لتسليم شارة القيادة لأحد زملائه، طلب منه معروف الخروج من الناحية الأخرى للملعب، لكن هاني تجاهل التعليمات.

وزاد: محمد معروف كان "شايل" من كلام هاني، ولاعب الأهلي منحه فرصة لإشهار الكارت الأحمر، وهذا ما حدث وفقًا لمصادرنا. وبعد الطرد لم يصدر عن هاني أي لفظ خارج مطلقًا.

وأكمل: ريبيرو استفسر من الحكم عن سبب طرد هاني، وكذلك محمد يوسف الذي تحدث معه، فأكد معروف أنه سيذكر الواقعة في تقريره. وطبقًا لمعلوماتنا، فإن هاني لم يتجاوز، وقد يكون هناك أمر آخر لا نعلمه. ولا أحد يعرف ما الذي سيكتبه الحكم. ولو دوّن معروف أن هاني تجاوز بألفاظ خارجة، فقد تصل عقوبته إلى 4 مباريات.

وأتم: النادي الأهلي أرسل خطابًا لاتحاد الكرة، يؤكد فيه أن محمد هاني لم يتجاوز في حق الحكم، وأنه كان فقط يخلع الشارة لتسليمها لأحد زملائه، ويستعد للخروج سريعًا حتى لا يضيع الوقت، ورغم ذلك أصر الحكم على منحه البطاقة الصفراء الثانية.